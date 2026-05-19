藍籌屋苑千萬成交升溫！中原：首4個月飆逾80% 太古城成為「換樓火車頭」

本港經濟氣氛逐步好轉，消費及投資信心回升，帶動換樓需求顯著增加。不單止幾百萬的細價樓交投活躍，千萬級中高價物業亦見轉旺。以港島東藍籌屋苑太古城為例，近期成交屢創新高，呎價重上2萬元，反映中產換樓客積極入市，推動大單位成交升溫。 事實上，十大屋苑千萬成交持續升溫，2026年首4個月登記量達129宗，較去年同期71宗急升82%，創三年同期新高。雖然仍未回到2021年高峰，但已顯示市場信心回暖。至於整體二手市場，期內相關成交重上2,000宗水平，錄2,793宗，按年升75%，為2021年同期錄得3,740宗後的新高。

麗港城及嘉湖山莊再現千萬個案 市場購買力全面復甦，十大屋苑於這四個月內全數錄得千萬級成交，去年同期則多達一半屋苑「吞蛋」。其中太古城表現最突出，誕下63宗千萬成交，按年升65%，穩居榜首。太古城樓齡即將邁向半世紀，但依然保持強勁成交動力，可謂老而彌堅，亦印證太古城業主最具實力。屋苑不僅展現出強大的保值力，更成為帶動市場的「樓市火車頭」，引領中產換樓潮 ；同區另一中產屋苑康怡花園，期內錄得10宗千萬成交，按年升四倍。至於海怡半島及黃埔花園，則分別錄得26宗及13宗。

部分過去沉寂已久的屋苑亦全面破冰。例如觀塘麗港城，自2024年5月後便與千萬成交絕跡，如今終於打破近兩年悶局，再錄千萬個案。一向以細價樓聞名的天水圍嘉湖山莊，千萬成交屬少見，但期間亦同樣錄得一宗，為麗湖居7座頂層複式單位，實用面積約1,462方呎，四房間隔，以1,255萬元售出，呎價約8,584元，為屋苑相隔約一年半後首宗，反映換樓潮已逐步擴散至新界邊緣及傳統九龍屋苑。

政策鬆綁啟動換樓鏈 昔日金管局對千萬以上物業的按揭規管極為嚴謹，成數僅限五成。一個樓價一千萬元的單位，買家需支付高達五百萬元首期，置業難度極高。 早幾年樓價高企，政府先後推出「林鄭Plan」及「波叔Plan」，逐步放寬按揭保險安排，將九成按揭貸款的樓價上限提升至1,000萬元。至2024年，港府在《施政報告》中更進一步宣布「救市」措施，將所有住宅物業的按揭成數統一上調至七成，無論物業價值高低，買家均可享受更寬鬆的貸款條件。 陳永傑認為，此舉大幅降低入市門檻，令千萬以上成交不再局限於少數實力買家，中產家庭亦能以較低首期升級至更大、更理想的單位。換樓鏈亦因此被啟動，樓市復甦步伐加快，購買力已由細價樓漫延至千萬級物業。他亦預計，全年二手市場樓價1,000萬元以成交可望達7,000宗，創5年新高。