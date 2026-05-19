粉嶺華第獨立洋房9900萬成交 現僅餘2伙待售｜新界豪宅

樓市交投活躍，超級豪宅更有市有價。由資本策略(497)發展的粉嶺古洞洋房現樓新盤「華第」今日(19日)以招標形式售出粉錦公路333A洋房，實用面積6,906方呎，屬四房四套間隔，花園實用面積共4,451方呎，平台面積1,152方呎，尊享獨立門牌，更設全港少有長逾15米之尊屬私人游泳池，成交價約9,900萬元，呎價約14,335元，買家成交期為60日，為項目自去年10月後、7個月來再錄得一手成交。
據成交紀錄冊顯示，上述洋房曾於2022年2月以2.02億元售出，但買家為發展商關連人士，而最新成交價與4年前相比相差約51%。至於毗鄰粉錦公路333號B號洋房，實用面積6,940方呎，於去年10月以9,068萬元售出，呎價約13,066元。以呎價計算，最新成交高約9.7%。
資本策略地產執行董事何樂輝指，「華第」以歐式莊園設計，僅設6伙，為同區罕見特大莊園大宅項目。是次售出獨立洋房A，附設私人升降機、花園、泳池及獨立車庫，實屬矜罕。項目再錄成交，反映大碼豪宅市場活躍，市場對獨立洋房需求殷切，加上項目現時僅餘下2個獨立洋房，未來成交潛力可期。
「華第」共設6幢3層低密度獨立洋房，實用面積由5,809至6,940方呎不等，每座獨立洋房擁獨立前庭入口、獨立車庫、獨立升降機、專屬游泳池以及寬敞私人花園，花園實用面積由2,348到5,320方呎不等；每間獨立洋房更設有獨立門牌。
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