粉嶺華第獨立洋房9900萬成交 現僅餘2伙待售｜新界豪宅

樓市交投活躍，超級豪宅更有市有價。由資本策略(497)發展的粉嶺古洞洋房現樓新盤「華第」今日(19日)以招標形式售出粉錦公路333A洋房，實用面積6,906方呎，屬四房四套間隔，花園實用面積共4,451方呎，平台面積1,152方呎，尊享獨立門牌，更設全港少有長逾15米之尊屬私人游泳池，成交價約9,900萬元，呎價約14,335元，買家成交期為60日，為項目自去年10月後、7個月來再錄得一手成交。

據成交紀錄冊顯示，上述洋房曾於2022年2月以2.02億元售出，但買家為發展商關連人士，而最新成交價與4年前相比相差約51%。至於毗鄰粉錦公路333號B號洋房，實用面積6,940方呎，於去年10月以9,068萬元售出，呎價約13,066元。以呎價計算，最新成交高約9.7%。