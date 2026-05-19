形瑨周六價單開賣87伙兩房戶 入場價634萬｜荃灣新盤

新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」開售兩輪合共售出274伙單位，因應市場反應熱烈及向隅者眾多，今日(19日)宣佈上載全新銷售安排第3號，盡推價單第4號87伙兩房（開放式廚房）單位, 於本周六(23日)發售。

87伙兩房（開放式廚房）單位實用面積由361至364方呎，是次入場單位是5樓F室，在扣除最高的15%折扣之後，折實售價634.78萬元，呎價17,535元。

第三輪銷售於本周六分為A組及B組發售，A組可購入2至6伙指定單位；B組可購入1至2伙指定單位。此外，發展商亦同時推出10伙實用面積594方呎的三房一套單位招標，單位分別位處高，中及低層位置。