形瑨周六價單開賣87伙兩房戶 入場價634萬｜荃灣新盤

新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」開售兩輪合共售出274伙單位，因應市場反應熱烈及向隅者眾多，今日(19日)宣佈上載全新銷售安排第3號，盡推價單第4號87伙兩房（開放式廚房）單位, 於本周六(23日)發售。
87伙兩房（開放式廚房）單位實用面積由361至364方呎，是次入場單位是5樓F室，在扣除最高的15%折扣之後，折實售價634.78萬元，呎價17,535元。
第三輪銷售於本周六分為A組及B組發售，A組可購入2至6伙指定單位；B組可購入1至2伙指定單位。此外，發展商亦同時推出10伙實用面積594方呎的三房一套單位招標，單位分別位處高，中及低層位置。
新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，「形瑨」銷情熾熱，推出的一房及兩房單位迅速沽清，反映市場對項目的優越質素及完善配套的認同及支持，今次首度推出三房一套單位招標，意向價格會參考近期項目同層數及荃灣西等周邊類近單位的一二手單位成交價，致力滿足希望提升生活質素的換樓客需要。
「形瑨」提供462伙，實用面積介乎231至890方呎，戶型涵蓋一房、兩房、三房及特色單位，當中主打兩房單位。項目設有地庫有59個住客停車位，1樓將設幼兒中心；預計關鍵日期為2027年4月30日。
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