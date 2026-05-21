逾百貨尾盤翻生 樓市狂潮席捲全港｜樓市走勢

近期每逢周末，各大新盤售樓處必然人山人海，買家排隊入場的墟冚場面屢見不鮮。無論是推出數十伙的細盤，還是數百伙的大型項目，都能在一天內沽清，買家爭相入市，連帶貨尾亦「翻生」。 儘管發展商重新啟動貨如輪轉的賣樓步伐，目前平均每月有3至4個全新項目應市，卻仍難以滿足需求，「一Q清枱」已成常態。市場更頻頻出現大手客橫掃多伙，動輒斥資過億，一般用家競爭壓力大增。新盤熱賣，發展商自然「皇帝女唔憂嫁」，加推往往伴隨加價，令大批未能成功入市的購買力因此流向各區貨尾，帶動全港逾百個項目同時受惠。現時抽新盤，中籤比例偏低，地產代理亦要鬥快轉身，市場上亦有大量貨尾盤可以促成交易。

啟德首季交投急升 1.6 倍 根據中原地產統計，目前一手市場交投面甚廣。政府於去年2月放寬百元印花稅後，自去年3月起已連續14個月，每月均有逾百個樓盤錄得成交，九龍盤佔一半最多。今年1月及3月更曾突破150個盤的近年高位，反映購買力並非集中於少數焦點新盤，而是全面滲透至全港各區。屬近年貨尾重鎮的啟德，今年首季一手登記多達721宗，較去年同期急升1.6倍。 以5月第二個周末為例，全港錄得逾570宗一手成交，涉及38個樓盤，當中只有四個屬全新盤，其餘屬貨尾。發展商積極去庫存下，今年首季一手貨尾量降至16,672伙，連跌四季，較2023年高位大幅回落近三成。

目前的貨尾盤多屬已落成現樓，具備「即買即住」或「即時收租」的優勢，對於追求即時投資回報的資金極具吸引力。 近年大量人才及學生來港，租務需求強勁，令現樓更加吃香，進一步推動一手市場成交活躍。第二季樓市延續升勢，4月新盤成交超過2,200宗，連續兩個月突破，本月料再破2,000宗。 市場普遍認為「愈遲入市愈貴」，這股心態正是近期樓市狂潮的主因。不少買家寧願盡快落實成交，以免錯失良機，覺得早買早賺。事實上，去年入市的新盤買家，一年後沽出已大有斬獲，賺幅起碼10%至20%，部分更高達40%。