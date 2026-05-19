舂坎角花園別墅放售 市值8200萬 較成交價跌25%

頂尖的多元化專業服務與投資管理公司高力宣佈獲對業主委託為獨家代理出售香港舂坎角靜修里25號別墅物業。市場估值為8,200萬元，呎價僅為26,486元。
物業坐落港島南區靜謐地段，環境綠意盎然，享高度私隱。別墅樓高三層，實用面積約3,096方呎，並配備約2,880方呎的廣闊真草私家花園。整幢別墅包括四間套房及寬敞客飯廳，設計方正實用，客飯廳分隔獨立，採光充足，兼享居住與投資價值。
靜修里25號別墅擁有南區罕有獨立門牌，上一次成交可追溯至2021年，當時靜修里19號屋以約1.09億元易手，呎價約35,142元。與是次出售估值相比，差距約2,700萬元，跌幅約25%。
高力香港資本市場及投資服務部高級董事黃國華表示，香港豪宅市場持續回暖，成交量顯著上升。根據市場數據，2026年首季住宅註冊量約18,600宗，按季上升約9%，反映買家信心回升。雖然政府於今年2月將超過1億元物業的印花稅由4.25%提升至6.5%，令部分低於1億豪宅更受追捧，但整體大額成交及豪宅買賣亦有所增加，顯示高端用家及投資者重返市場，為全年成交量奠定穩固基礎。
近數月區內交投活躍，位於赤柱伊甸園一幢洋房，單位實用面積約2,679方呎，以約近1億元易手，折合呎價約37,320元。當中壽臣山道26號洋房更錄得業主賠訂重售個案，最終以高於原定售價約3,000萬元成交，成交價達1.65億港元。以實用面積4,010方呎計算，呎價約41,147元。此等成交不僅反映南區臨海洋房的稀缺性與投資價值，同時間新盤的承接力，更進一步鞏固南區豪宅板塊的價值定位。
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