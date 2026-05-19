舂坎角花園別墅放售 市值8200萬 較成交價跌25%

靜修里25號別墅擁有南區罕有獨立門牌，上一次成交可追溯至2021年，當時靜修里19號屋以約1.09億元易手，呎價約35,142元。與是次出售估值相比，差距約2,700萬元，跌幅約25%。

物業坐落港島南區靜謐地段，環境綠意盎然，享高度私隱。別墅樓高三層，實用面積約3,096方呎，並配備約2,880方呎的廣闊真草私家花園。整幢別墅包括四間套房及寬敞客飯廳，設計方正實用，客飯廳分隔獨立，採光充足，兼享居住與投資價值。

高力香港資本市場及投資服務部高級董事黃國華表示，香港豪宅市場持續回暖，成交量顯著上升。根據市場數據，2026年首季住宅註冊量約18,600宗，按季上升約9%，反映買家信心回升。雖然政府於今年2月將超過1億元物業的印花稅由4.25%提升至6.5%，令部分低於1億豪宅更受追捧，但整體大額成交及豪宅買賣亦有所增加，顯示高端用家及投資者重返市場，為全年成交量奠定穩固基礎。

近數月區內交投活躍，位於赤柱伊甸園一幢洋房，單位實用面積約2,679方呎，以約近1億元易手，折合呎價約37,320元。當中壽臣山道26號洋房更錄得業主賠訂重售個案，最終以高於原定售價約3,000萬元成交，成交價達1.65億港元。以實用面積4,010方呎計算，呎價約41,147元。此等成交不僅反映南區臨海洋房的稀缺性與投資價值，同時間新盤的承接力，更進一步鞏固南區豪宅板塊的價值定位。