山頂Mount Nicolson雙連戶放售 面積達8850呎｜超級豪宅

是次放售物業由2伙單位無縫連接而成，空間布局大器磅礴，盡顯非凡氣派。單位樓底高達3.7米，配合全景落地玻璃設計，營造開揚通透的尊尚空間，不僅適合日常生活，更為宴客款待提供理想場地，盡顯屋主尊貴品味。同時，單位坐擁山頂地段優勢，視野遼闊，可飽覽壯麗景致，彰顯尊崇地位。 物業設計靈活多元，特別適合高端用家按個人需要打造理想居所。單位可輕鬆規劃為設有豪華主人套房及共五間套房的尊尚住宅，並可配置多功能生活空間，包括私人娛樂區、家庭影院、健身室及專屬會客區等，全面滿足頂尖生活所需，兼顧私密性與功能性。

戴德梁行香港資本市場部高級助理董事羅頌謙表示，是次推出的雙連巨型單位，不論在面積、空間感及地段方面均極為稀缺，屬目前市場上少數可即時把握的頂級豪宅機會，兼具自用及投資價值，預料將成為高端市場焦點。此外，現時同區大戶型供應罕有，該物業以雙連形式連同豪華裝修推出，買家可即時享用完整空間，同時具備價格協同優勢，有效節省整合及裝修所需的時間與成本。