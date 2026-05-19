上水天平新城及停車場連租約招標 市值8.4億

天平新城以民生商場定位，坐擁極其龐大且穩定的社區消費客群，包括天平邨、安盛苑及就近私人住宅逾兩萬名居民。商舖出租率百分百，擁有眾多承租逾10年的長情連鎖品牌作為核心租戶，如麥當勞、大快活、百佳超級市場及屈臣氏等，除了零售餐飲，近年並有24/7健身中心進駐，加上天平護老中心作為租用面積最大的租戶，如此租戶組合穩固平衡 ，完美切合周邊居民所需之外，此類剛性需求亦較少受經濟週期影響，防守性極高。

國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）有限公司獲委任為獨家代理公開招標出售上水天平路48號天平新城及停車場。物業為兩層高商場連屋邨地舖，及提供471個車位的停車場組成，商舖總建築面積近98,500方呎 。物業將以現狀連現有租約出售，公開招標截止日期為2026年7月16日（星期四）正午12時。物業現時市場估值約8.4億元。

除了穩健的商場租金，項目附設的停車場亦是另一穩定收入來源 。天平邨及安盛苑的住戶對私家車位比例高達14.5比1，強大而穩定的泊車需求帶動停車場收費年年遞增 。此外，現業主於兩年半前斥資約1.1億元為物業完成大型翻新工程，重新打造商場形象，令資產價值大幅提升。

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，天平新城及停車場是一個防守性強的收益型資產，現時每月總租金收入近420萬元，回報率達6厘以上，屬於市場上的優質「收租現金牛」，而且資產已完成優化，意味著新買家接手後在短中期內無需投入重大資本開支 ，預料將吸引眾多尋求長線穩定回報的投資者的高度關注。