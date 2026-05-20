中原：4月樓宇按揭按月升5.2% 二手私樓按揭3個月累升兩成｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年4月登記樓宇按揭合約(不包括樓花)5,598宗，按月上升279宗或5.2%。中銀承辦的合約有1,515宗，佔27.1%；匯豐1,313宗，佔23.5%；恒生618宗，佔11.0%；渣打551宗，佔9.8%；中國工商銀行(亞洲)418宗，佔7.5%。中銀整體樓按市佔結束2個月連跌回升，按月增加1.8個百分點，雖仍低於三成，但已連續19個月居於首位。匯豐市佔連升2個月後微跌0.2個百分點，連續14個月居次。

二手私樓按揭按月升 4.9% 2026年4月登記二手私人住宅現樓按揭合約2,316宗，按月上升109宗或4.9%，連升3個月共20.3%，創2023年6月後的34個月(近3年)新高。農曆新年長假前，樓市提早進入季節性旺市，成交增多，推高二手現樓按揭需求，數字連續2個月處於二千宗以上。樓價持續向升，而且3月大型銀行相繼推出定息按揭優惠，二手市況暢旺，展望第二季二手現樓按揭約達6,800宗，料將創12個季度高位。

私樓按揭按月升 8.4% 連升 2 個月 2026年4月登記私人住宅現樓按揭4,692宗，按月上升363宗或8.4%，連升2個月，為3個月高位。其中一手市場1,633宗，二手樓市2,316宗，轉按/現契重按有581宗。一手按揭及轉按均連升2個月，二手按揭連升3個月。