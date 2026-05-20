不足年半地價飆一倍 東涌106A區地 盈信「爆冷」逾16億中標

樓市氣氛轉旺，除增強發展商投地意欲外，亦帶動地價表現造好。上周五截標的東涌106A區住宅地，地政總署昨公布，安保工程(1627)旗下極好有限公司以16.27億元中標，每方呎樓面地價約3,052元，略高於市場預期。參考毗鄰106B區臨海住宅地去年2月以每方呎樓面地價1,501元批出，可見相隔不足年半地價升約1倍。
提供990伙 最低單位面積280呎
綜合市場資訊，東涌106A區地皮估值8.5億至16億元，每方呎樓面地價1,600至3,000元。該地皮上周五接獲6份標書，入標財團包括新鴻基地產(016)、嘉華國際(173)、中國海外(688)、建灝地產，另信和置業(083)與嘉里建設(683)合資。地盤面積約152,332方呎，指定作私人住宅用途，最高樓面面積533,162方呎，料可提供約990個住宅單位，賣地章程內設有最低單位面積280方呎的要求。
翻查資料，東涌106A區地價遠較去年2月，由新地投得的毗鄰106B區臨海住宅地，每方呎地價1,501元為高，換言之，地價不足年半大升約1倍，而是次中標公司當時亦有出價競投。極好有限公司亦曾在2024年入標柴灣祥民道的樂置居地皮，惟最終流標收場。母公司安保工程則由盈信控股分拆上市，而盈信控股對上一個新盤為灣仔活道1號「One Wood Road」，提供42伙。
落成後料每呎售價逾1.2萬
中原測量師行執行董事張競達指，是次地皮成交價略高預期，反映發展商對後市具信心，加上地皮總價不高。目前區內交通配套雖尚未完善，但港鐵東涌東站料於2029年啟用，加上地皮臨海，景觀開揚具吸引力，料興建兩房至三房中型單位為主，落成後料每呎售價1.2萬元以上。
萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明稱，是次地皮中標價屬該行預期上限，今年一般發展商及投資者均對住宅樓市比較樂觀，預期會對地價帶來正面影響。
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