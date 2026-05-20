不足年半地價飆一倍 東涌106A區地 盈信「爆冷」逾16億中標

東涌106A區每呎地價，較近年半前由新地投得的毗鄰106B區地大升1倍。 (資料圖片)

樓市氣氛轉旺，除增強發展商投地意欲外，亦帶動地價表現造好。上周五截標的東涌106A區住宅地，地政總署昨公布，安保工程(1627)旗下極好有限公司以16.27億元中標，每方呎樓面地價約3,052元，略高於市場預期。參考毗鄰106B區臨海住宅地去年2月以每方呎樓面地價1,501元批出，可見相隔不足年半地價升約1倍。



提供990伙 最低單位面積280呎

綜合市場資訊，東涌106A區地皮估值8.5億至16億元，每方呎樓面地價1,600至3,000元。該地皮上周五接獲6份標書，入標財團包括新鴻基地產(016)、嘉華國際(173)、中國海外(688)、建灝地產，另信和置業(083)與嘉里建設(683)合資。地盤面積約152,332方呎，指定作私人住宅用途，最高樓面面積533,162方呎，料可提供約990個住宅單位，賣地章程內設有最低單位面積280方呎的要求。