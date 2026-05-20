首岸累售553伙套現逾47億 餘下期數最快下半年推售｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」，目前已累售553伙，佔可發售單位逾92%，合共套現逾47億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，餘下的單位預計短期內將會加推及以招標形式發售，並補充項目第2期及第4期現正待批預售樓花同意書，預計最快下半年推出。

韓家輝補充，項目五輪銷售中，其中約74%為本地客；約18%為內地客；約3%為外國客；另外有約5%為公司客。恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹指，付款方式方面，約68%選用180日；約15%選用270日；另外17%選用建築期付款。