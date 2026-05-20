首岸累售553伙套現逾47億 餘下期數最快下半年推售｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」，目前已累售553伙，佔可發售單位逾92%，合共套現逾47億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，餘下的單位預計短期內將會加推及以招標形式發售，並補充項目第2期及第4期現正待批預售樓花同意書，預計最快下半年推出。
韓家輝補充，項目五輪銷售中，其中約74%為本地客；約18%為內地客；約3%為外國客；另外有約5%為公司客。恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹指，付款方式方面，約68%選用180日；約15%選用270日；另外17%選用建築期付款。
集團至今5月中營業額已達270億元，累售約2,400伙，其中營業（二）部涉約1,300伙，營業額逾160億元。韓家輝指，同系「利奧坊」第6期，預計最快下月推出，提供約120伙，主打中小型單位；另外灣仔活道「woodis」預計最快於下年交樓並以現樓方式售賣餘貨。
夥中原推置業優惠 指定買家獲贈總值8萬「智能家電購物禮券」
中原地產為讓客戶進一步了解項目優勢及特點，特意於項目所在的庇利街設立「中原地產首岸專門店」，方便客戶能夠及時掌握項目最新資訊。分店於今天(20日)開幕，為配合項目銷售特意為項目買家推出全新置業優惠，由即日起至2026年5月31日，經中原地產購買「首岸」第3期三房單位的首8名買家，可獲贈「智能家電購物禮券」，每份價值約10,000元，優惠總值約80,000元。優惠先到先得，送完即止。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市交投造好，尤其是一手新盤市場，根據市場數據顯示，今年年初至今，一手成交錄得超過10,000宗，較上年同期7,800宗急增28%，反映市場購買力持續釋放，買家對「磚頭」充滿信心之餘，更恐遲買會貴，因而紛紛加快入市步伐。樓價方面，差估署樓價指數已連升10個月，創兩年新高，租金亦連續5個月破頂，租售皆升，可謂牛氣沖天。樓市正長驅直進，多個新盤亦接連登場。紅磡新盤「首岸」自推出以來，市場反應熱烈，相信下一輪銷售會持續熱烈，本月一手成交暫錄逾1,500宗，料全月可達2,500宗，有望創18個月新高。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「首岸」樓花期極短，過去數輪銷售已成功吸引大批換樓客入市。區內新晉屋苑的平均實用呎租可達65元，推算租金回報有望逾4厘，亦令「首岸」成為長線投資者的入市目標。「首岸」為區內近年罕見的大型發展項目，商機無限。中原特意於項目所在的庇利街設立「中原地產首岸專門店」，方便客戶進一步掌握項目優勢。中原精英定必發揮最強團隊精神，延續銷售佳績。
即睇紅磡首岸第3期最新資訊 (House730)
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