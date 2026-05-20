葵涌iCITY二期獲內地客連掃2伙 套現逾560萬｜工廈市況

金朝陽集團發展的葵涌「iCITY」自五月初開售，銷情持續熾熱，近日錄得內地買家連購2伙，單位建築面積422方呎，涉及金額約569萬元。 利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，據悉，該大手買家為內地企業東主，正為進入香港市場發展作部署，一直於香港尋找具質素的新式工作間，見及iCITY為葵涌區內最新的新式工業地標，項目亦鄰近各關口，更設有七人專車往來港鐵葵興站，方便員工通勤，加上18,000方呎園林平台等增值配套設施，故火速決定購入2伙新式工作間作自用。

加推單位 入場價僅 220.6 萬 金朝陽地產代理有限公司營業及市務總經理鄭惠卿表示，iCITY二期短短一星期內再沽出21伙，累積沽出74伙工作間，套現約2.02億元，大手客成交亦增至14宗，每宗涉及2至5伙，反映項目深受投資者垂青。由於向隅者眾，發展商決定乘勢加推二期中低層及高層之工作間，若以8%折扣優惠計算，中低層工作間之平均折實價約267萬元，高層工作間之平均折實價約286萬元。是次加推的工作間分佈於二期6樓及18樓，建築面積介乎335至449方呎。當中，入場工作間建築面積385方呎，折實價僅220.6萬元，折實呎價5,730元。