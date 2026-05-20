中原按揭：4月新批按保量跌17% 按保首四個月宗數創近10年同期新低｜樓市數據

根據香港按揭證券公司最新公佈的數據，2026年4月份按揭保險數字持續偏軟，4月份新批按揭保險宗數亦按月跌16.7%至1,104宗；新批按保金額亦按月減17.4%至59億元。同期新取用按保宗數按月跌8.8%至526宗，新取用金額亦按月減5.6%至28億元，平均新取用按保貸款金額為533萬元，按月增加19萬元或3.6%，其中一手物業佔比為24%，二手物業佔比為76%。

新取用按保量按年減少 9.8% 數據顯示，2026年首四個月新批按保宗數錄得4,563宗，金額錄得244億元，分別較去年同期回落16.2%及11.2%，宗數及金額分別創近10年及7年的首四個月新低。至於首四個月新取用按保方面，新取用按保宗數共錄得1,957宗，按年減少9.8%，金額按年減9.4%至102億元，宗數及金額分別創近10年及7年的首4個月新低。中原按揭董事總經理王美鳳指出，今年樓市返回升軌，一二手交投持續暢旺，首四個月住宅買賣登記較去年同期增加45%，反觀按保需求持續減少，首四個月新批按保宗數較去年同期更屬十年新低，反映市場持續減少對高成數按保的依賴及需求，主因是銀行按揭成數全面恢復至7成、物業買賣的非按保用家(例如投資者)比例增加。

置業無需靠按保 滲透率跌至 10.8% 低水平 2026年首四個月數字按年錄得跌幅，整體按揭保險使用比例仍維持於相對低位。王美鳳分析，基於樓按政策已全面放寬至七成按揭，買家以低至三成首期置業已無需透過按保，大大降低了對高成數按揭保險的依賴，令更多置業人士無需按透過按保已可順利上會，造成按揭需求結構性減少。數據顯示，最新按保使用比例為10.8%(新取用按保佔住宅按揭宗數比例)，按月微跌0.8個百分點，已由放寬前逾30%的高位大幅回落。此外，多元化客源重返樓市，投資客入市比例回升，由於非自用性質物業並不適用於高成數按保，這亦是按保市場滲透率維持在較低水平的因素之一。