50指標屋苑上周買賣按周增16% 利嘉閣：市場入市意欲旺盛 交投量創近八周次高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手市場在經歷前周略為放緩後，當盤源累積補充足夠，即再度爆發，反映整體市場入市意欲旺盛。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（11/5—17/5）共錄138宗買賣個案，較前周（4/5—10/5）的119宗增加16%，為近八周以來次高。

三區交投量全線上升

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線上漲，當中以港島區的增幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄25宗買賣，較前周的20宗增加25%，其中嘉亨灣期內錄得4宗買賣，按周增幅達3倍；太古城及海怡半島分別錄得11宗及2宗成交，按周各自增加83%及1倍。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄62宗交投，較前周的51宗增加22%，當中新都城及都會駅各自錄得6宗及4宗買賣，按周增幅分別達5倍及3倍；麗港城期內錄得8宗買賣，較前周的3宗增加1.67倍；維景灣畔交投量由前周的4宗，增加1倍至上周的8宗；昇悅居及泓景臺各錄2宗成交，按周分別增加1倍。