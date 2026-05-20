50指標屋苑上周買賣按周增16% 利嘉閣：市場入市意欲旺盛 交投量創近八周次高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手市場在經歷前周略為放緩後，當盤源累積補充足夠，即再度爆發，反映整體市場入市意欲旺盛。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（11/5—17/5）共錄138宗買賣個案，較前周（4/5—10/5）的119宗增加16%，為近八周以來次高。
三區交投量全線上升
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線上漲，當中以港島區的增幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄25宗買賣，較前周的20宗增加25%，其中嘉亨灣期內錄得4宗買賣，按周增幅達3倍；太古城及海怡半島分別錄得11宗及2宗成交，按周各自增加83%及1倍。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄62宗交投，較前周的51宗增加22%，當中新都城及都會駅各自錄得6宗及4宗買賣，按周增幅分別達5倍及3倍；麗港城期內錄得8宗買賣，較前周的3宗增加1.67倍；維景灣畔交投量由前周的4宗，增加1倍至上周的8宗；昇悅居及泓景臺各錄2宗成交，按周分別增加1倍。
「零成交」屋苑按周減27%
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄51宗買賣，較前周的48宗增加6%，其中銀湖‧天峰期內錄得2宗買賣，較前周的1宗增加1倍；映灣園交投量由前周的4宗，增加75%至上周的7宗；YOHO Town及藍天海岸各錄4宗及3宗成交，按周分別增加33%及50%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有8個屋苑錄得「零成交」，較前周的11個減少27%，當中九龍區及新界區各佔3個及4個屋苑，港島區則佔1個。
陳海潮：未有太多大型新盤搶客 部分客源回流二手市場
陳海潮指出，上周恰逢一手市場未有太多大型新盤同時搶客，令部分客源有序回流二手市場，應驗之前預測購買力在一手及二手之間不斷游走。加上上周中美領導人會晤成果良好，令市場信心增加，在更多人看好未來政經前景下，入市動力將更強，預期本周50指標屋苑可維持相若高水平震盪。
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