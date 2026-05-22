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出版：2026-May-22 09:00
更新：2026-May-22 09:00

九肚山玖瓏山三房套戶易手 揸手6年蝕「1球」離場｜二手樓成交

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九肚山玖瓏山三房套戶易手 揸手6年蝕「1球」離場｜二手樓成交

九肚山玖瓏山三房套戶易手 揸手6年蝕「1球」離場｜二手樓成交

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中原地產火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，近期市況持續正面，其中九肚山玖瓏山錄日瓏閣2座高層G室，實用面積990方呎，三房連套房及工人房間隔，叫價約1,150萬元，日前零議價以1,150萬元沽出，呎價約11,616元。

據了解，新買家為同區客，見單位間隔合用，價錢合理，即買入單位自用。原業主於2020年以1,290萬元購入單位，持貨約6年，是次易手帳面蝕140萬元離場，單位期內眨值10.9%

資料顯示，玖瓏山位於九肚山麗坪路33號，2015年入伙，共有10座，提供973個單位。

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