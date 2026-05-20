海盈山4B期次輪招標沽6伙 套現逾3.3億｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期，今日(20日)進行次輪招標，單日售出6伙大宅，套現逾3.3億元 。該批售出單位成交價為3,873.7萬至7,367.4萬元，呎價為40,351至48,630元。

今批售出的單位同樣全數來自「Collection Privée 尊尚系列」4Galleryaddexpandmore-dots Title Gallery護脊床褥點揀好？close_icon Add gallery Add Gallery，包括３伙四房及３伙三房單位，其中第1座(1B) 33樓A單位以4,233.8萬元及呎價44,102元售出，成交價及呎價創出項目三房單位新高，單位實用面積960方呎，為三房一套房間隔，單位座向正東，住戶可飽覧深水灣及壽臣山的壯麗景致。