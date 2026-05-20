PORTO加推18伙入場價527.3萬 周日開賣6伙一房戶｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)旗下鴨脷洲新盤「PORTO」銷情理想，項目今天(20日)宣佈加推價單第5號共18伙，以及上載銷售安排第3號於周日(24日)起以先到先得形式發售共6伙一房戶。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，是次價單屬原價加推，價單第5號18伙，包括開放式J單位及一房B單位，亦有部分高層兩房A及C單位。扣除最高16.5%折扣及一房傢俬現金津貼折扣優惠，折實售價由527.3萬至1,246.7萬元；項目同步上載銷售安排第3號，共6伙將於周日起以先到先得得形式發售，單位全屬一房戶型，部分單位如高層B單位可享開揚避風塘海景。