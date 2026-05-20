PORTO加推18伙入場價527.3萬 周日開賣6伙一房戶｜鴨脷洲新盤

宏安地產(1243)旗下鴨脷洲新盤「PORTO」銷情理想，項目今天(20日)宣佈加推價單第5號共18伙，以及上載銷售安排第3號於周日(24日)起以先到先得形式發售共6伙一房戶。
宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，是次價單屬原價加推，價單第5號18伙，包括開放式J單位及一房B單位，亦有部分高層兩房A及C單位。扣除最高16.5%折扣及一房傢俬現金津貼折扣優惠，折實售價由527.3萬至1,246.7萬元；項目同步上載銷售安排第3號，共6伙將於周日起以先到先得得形式發售，單位全屬一房戶型，部分單位如高層B單位可享開揚避風塘海景。
宏安地產執行董事程德韻表示，項目自推出以來一直備受關注，已累售55伙，其中5月9日首輪銷售日過後至今已成功沽出11伙。為回應市場需求，乘勢以原價加推價單第5號，以提供更多優質單位予買家選擇。
「PORTO」屬單幢式物業，提供174伙，單位實用面積介乎192至757方呎，戶型由開放式至三房，標準單位主打一房佔77伙。項目基座地下設有11間商舖，會所「PORTO Club」則設於1樓，設施包括PORTO Banquet宴會廳、PORTO Lounge休閒廳、PORTO Fitness健身室、PORTO Leisure多媒體娛樂室及 PORTO BBQ燒烤區；預計關鍵日期為2027年3月。
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