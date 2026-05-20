印花稅｜利嘉閣：提高億元住宅印花稅不影響普羅大眾市場自住置業

立法會今天(20日)通過《2026年印花稅（修訂）條例草案》，落實《財政預算案》提出將價值逾1億元的住宅物業交易印花稅率由4.25%提高至6.5%，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，措施主要針對1億元以上住宅物業，對香港普羅大眾自住置業幾乎無直接影響。中小型單位稅率不變，首次置業及自住換樓的成本維持穩定，部分資金更可能由超級豪宅流向中低價盤，支撐整體成交。

陳海潮又指，對高資產人士而言，稅率調高至6.5%雖然增加超豪宅交易成本，但相對以往辣招時期仍然偏低。短期或會令部分買家觀望，或轉投1億元以下的高端單位；但長遠而言，香港作為國際金融中心及家族辦公室樞紐的吸引力不減。高資產人士仍會繼續配置優質物業，但會更加注重核心地段的稀缺樓盤、性價比及分散風險，視為長線保值及生活配置的重要選擇。