柏傲莊III示範單位｜765呎連裝修三房套 藍星花設計營造和諧舒適居住氛圍 (多圖有片)｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，首度開放項目三房現樓單位。
第1座(1B)47樓A室
單位屬已裝飾無改動現樓單位，實用面積765方呎，三房一套連儲物房間隔。以「藍星花」作為設計靈感，將其介乎矢車菊藍與銀綠之間的柔和色澤，以及輕盈而充滿生命力的姿態，轉化於單位的空間內。整體設計以清新的藍調、淡雅的銀綠與細緻的銅色作點綴，在溫潤的木質基調上，延展出流暢而連貫的色彩脈絡，營造出通透輕盈、層次分明的居住氛圍，讓家庭日常更和諧及舒適。
客廳及飯廳以溫暖的沙色與低調的銅色作為主調，帶出柔和而沉靜的氣息，與窗外醉人城門河景互相配襯。客廳及飯廳格局方正實用，飯廳放置可供六人使用的圓形餐桌，客廳則以整面畫廊式掛畫牆成為視覺焦點，多幅小型藝術作品以方格形式整齊排列，宛如私人藝術收藏空間，既提升品味，亦成為極具吸引力的拍照角落。
沙發上的特色靠墊與蓋毯呼應藍星花的色調變化，有機曲線的雕塑感茶几與幾何圖案地毯互相搭配，在自然柔和與裝飾藝術之間取得平衡，令空間同時具備生活氣息與設計層次，呈現出富有藝術感的居所。
睡房以淺木色為主調
主人睡房以淺木色牆板，營造溫潤明亮的氛圍，為住戶提供一個放鬆而舒適的休憩空間。床頭採用米白色軟墊搭配皮革細節，不僅帶來柔軟觸感，也流露出細膩的工藝質感。床側延伸至衣櫃連梳妝枱，床底具寬敞儲物空間，透過統一飾面設計，將睡眠、整理與日常收納整合於同一動線之中，呼應市場備受推崇的規劃理念，充分運用每一寸空間。整體氛圍如同精品酒店般從容優雅，為住戶提供專屬舒適且富質感的日常生活。
睡房1以淺木色為主調，營造簡潔清新的空間感。沿牆設置的衣櫃，使儲物井然有序，同時將房間的收納功能發揮至極致。床頭牆上的藝術掛畫與天花吊飾，為空間注入探索與想像的元素，特別適合正在成長的年輕住戶，可以隨著人生階段靈活調整。
睡房2則以弧形木質書架作為設計亮點，沿牆延展的書架既可收納書籍與物品，也成為一面具展示功能的設計牆，讓日常物件化為空間裝飾。整體配置完善，使學習、閱讀與音樂活動能在同一角落中進行，呼應現代家庭對「在家學習」與「在家培養興趣」的生活模式。整體空間既富童趣又保有精緻感，是一個能陪伴孩子成長、激發創意與想像力的理想環境。
採用名牌家電裝置
單位配備了一系列國際知名品牌Miele家電設備，包括雙頭氣體煮食爐、炒鑊氣體煮食爐、微波焗爐，並配有KIT.PLUS磁力配件，讓住戶能盡情發揮廚藝創意，享受入廚樂趣。
浴室設有多功能鏡櫃MIRROR+，採用雙插座設計，提供USB和電源插座，貼心照顧住戶所需。面盆櫃設有儲物空間，可妥善收納日常浴室用品。浴室2設有匠心設計的LAUNDRY+，內置伸縮掛衣架及燙衫板，配合洗衣乾衣機及浴室寶，讓住戶能隨時在室內輕鬆處理衣物清潔。
此外，全屋的智慧室內裝置，設計匠心獨到，例如ARTISAN SWITCHES及ARTISHANDLE，造型匠心獨到，更設有三合一智能門鎖ARTISLOCK。而大門旁邊的流線型鞋櫃巧妙地融入北歐手工主題燈具及高級訂製純素皮革組件，盡顯生活品味。
「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。
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