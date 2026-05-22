柏傲莊III示範單位｜765呎連裝修三房套 藍星花設計營造和諧舒適居住氛圍 (多圖有片)｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，首度開放項目三房現樓單位。

第1座(1B)47樓A室 單位屬已裝飾無改動現樓單位，實用面積765方呎，三房一套連儲物房間隔。以「藍星花」作為設計靈感，將其介乎矢車菊藍與銀綠之間的柔和色澤，以及輕盈而充滿生命力的姿態，轉化於單位的空間內。整體設計以清新的藍調、淡雅的銀綠與細緻的銅色作點綴，在溫潤的木質基調上，延展出流暢而連貫的色彩脈絡，營造出通透輕盈、層次分明的居住氛圍，讓家庭日常更和諧及舒適。 客廳及飯廳以溫暖的沙色與低調的銅色作為主調，帶出柔和而沉靜的氣息，與窗外醉人城門河景互相配襯。客廳及飯廳格局方正實用，飯廳放置可供六人使用的圓形餐桌，客廳則以整面畫廊式掛畫牆成為視覺焦點，多幅小型藝術作品以方格形式整齊排列，宛如私人藝術收藏空間，既提升品味，亦成為極具吸引力的拍照角落。

沙發上的特色靠墊與蓋毯呼應藍星花的色調變化，有機曲線的雕塑感茶几與幾何圖案地毯互相搭配，在自然柔和與裝飾藝術之間取得平衡，令空間同時具備生活氣息與設計層次，呈現出富有藝術感的居所。

睡房以淺木色為主調 主人睡房以淺木色牆板，營造溫潤明亮的氛圍，為住戶提供一個放鬆而舒適的休憩空間。床頭採用米白色軟墊搭配皮革細節，不僅帶來柔軟觸感，也流露出細膩的工藝質感。床側延伸至衣櫃連梳妝枱，床底具寬敞儲物空間，透過統一飾面設計，將睡眠、整理與日常收納整合於同一動線之中，呼應市場備受推崇的規劃理念，充分運用每一寸空間。整體氛圍如同精品酒店般從容優雅，為住戶提供專屬舒適且富質感的日常生活。 睡房1以淺木色為主調，營造簡潔清新的空間感。沿牆設置的衣櫃，使儲物井然有序，同時將房間的收納功能發揮至極致。床頭牆上的藝術掛畫與天花吊飾，為空間注入探索與想像的元素，特別適合正在成長的年輕住戶，可以隨著人生階段靈活調整。

睡房2則以弧形木質書架作為設計亮點，沿牆延展的書架既可收納書籍與物品，也成為一面具展示功能的設計牆，讓日常物件化為空間裝飾。整體配置完善，使學習、閱讀與音樂活動能在同一角落中進行，呼應現代家庭對「在家學習」與「在家培養興趣」的生活模式。整體空間既富童趣又保有精緻感，是一個能陪伴孩子成長、激發創意與想像力的理想環境。