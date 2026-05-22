尖沙咀金鑾大廈低層全層放售 意向價5635萬｜商舖市況

剛過去的五一黃金周期間，本港市面趨熱鬧，據入境處數據顯示，一連五日共錄得約119萬人次訪港，按年增加8%，亦較原先預期的98萬人次為高。當中，尖沙咀及旺角等核心旅遊區消費人流不俗，有業主看好內地及海外旅客到訪可帶動核心旅遊區零售及餐飲市場前景，趁勢放售位於尖沙咀彌敦道旺段的全層樓上舖，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜，全層單位叫價約5,635萬元，呎價僅9,800元。

中原(工商舖)寫字樓部副分區營業董事馮洋威表示，是次放售物業位於尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈二樓全層，面積約5,750方呎，意向價約5,635萬元，呎價約9,800元，將以交吉形式交易。馮洋威續稱，該廈位處尖沙咀市中心的極旺地段，正對港鐵尖沙咀站出口，而且物業為大單邊設計，兩側外牆分別面向彌敦道及金馬倫道等主要街道，位置十分搶眼，有利於吸引路人注意，大收宣傳廣告之效。