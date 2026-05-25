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出版：2026-May-25 12:00
更新：2026-May-25 12:00

區內換樓客709萬入市粉嶺逸峯 三房連平台戶13年升32%｜二手樓成交

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區內換樓客709萬入市粉嶺逸峯 三房連平台戶13年升32%｜二手樓成交

區內換樓客709萬入市粉嶺逸峯 三房連平台戶13年升32%｜二手樓成交

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中原地產上水龍豐分行副區域營業經理賴作智表示，大市向好，近日整體交投加快，分行最新錄粉嶺逸峯5座低層連平台戶成交，單位實用面積615方呎，三房連套房間隔，連約131方呎平台，經議價後以709萬元沽出，呎價11,528元。

賴作智指，新買家為同區換樓客，見單位罕有放盤，價錢合理，遂購入單位自住，升級換樓。據了解，原業主於2013年以約537萬元購入單位，持貨約13年，是次易手帳面上獲利172萬元或32%離場。

資料顯示，逸峯位於粉嶺馬適路1號，2014年入伙，共有4座，提供728個單位。

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