日本經營管理簽證續簽難度大增 專家教路避開四大拒簽陷阱

日本一直是港人移居熱點，加上日圓匯率持續低迷，當中以投資創業為主的「經營管理簽證」更成為熱門途徑。然而，今年起日本入國管理局(入管局)對該簽證的續簽審查明顯大幅收緊，令不少已移居當地的港人面臨「斷纜」危機。有專家指，現時有九成簽證面臨無法續簽噩耗。 撰文：Wendy全球樓行 Sakura Japan & Global行政總裁張明珠指，日本近月對於外國人的續簽簽證審批愈趨嚴苛，其團隊及當地行政書士接獲不少港人求助，均在申請第一次或第二次續簽時遭拒，收到當局發出「不許可通知書」。即使是過去可以續簽3年的個案，現時只接獲一年的續簽年期。她形容，過去部分人抱持「隨便租個辦公室、開間空殼公司就能混過去」的僥倖心態，在今年的審查標準已行不通，日本當局現時極度看重業務的「實質性」與「可持續性」。

她又指，有在日本經營咖喱店逾18年的印度人店主，即使已在當地結婚生子亦兩度被拒簽，最終離境。其他工作簽證如便利店外勞審批也同步嚴謹，有便利店因而令經營困難，便利店老闆並已去信日本政府要求正視問題。 去年年底，日本宣布將外國人在日本創業所需「經營和管理簽證」申請時的資本金條件提高到3,000萬日圓(約148萬港元)以上；同時還新增與日語能力相關要求。過去只須資本金500萬日圓以上，或僱用2名以上全職員工，兩條件符一即可，簽證最長居留期限5年。然而目前除資本條件大增，僱用至少1名全職員工亦為必須條件，還要求申請人或其全職員工中，至少一人具備一定程度日語能力。

辦公室變空殼 缺乏實體營運痕跡 入場門檻增，續簽難度亦上調。張明珠指，首個導致續簽失敗原因是公司缺乏實質營運痕跡。部分香港申請者為節省成本，雖租用實體辦公室，但基本設備欠奉，連水電費、網絡費單據都無法提供。張明珠透露，入管局現時審查嚴格程度是前所未有，今年續簽審查中，會要求申請人提交辦公室內部最新、包含辦公設備如桌椅、電腦、打印機照片，甚至突擊致電辦公室電話。若公司只有一塊招牌，提不出實質商業活動交易紀錄、合約或進出貨單據，會被直接判定為「空殼營運」而拒絕續簽。

長年赤字 陷入債務超過資產 公司財政狀況是另一審查核心。張明珠解釋，通常公司成立第一年出現虧損是可接受。然而，若連續兩年赤字便會亮起黃燈，要求提交由專業稅理士撰寫的經營改善計劃書。最致命是到第三年依然虧損，或陷入負債大於資產的狀態。張明珠強調，在今年的審查標準下，這類企業會被認定為「缺乏持續經營能力」。在當局眼中，若企業無法創造利潤、無法貢獻日本經濟，經營者便失去了繼續留日理由。 董事薪酬過低 難證在日生活能力

不少港人為讓公司帳面賺錢，或為節省當地稅務開支，往往會將自己的董事薪酬設定得極低，例如每個月只有10萬日圓(約4,900港元)。這是一個極容易被忽略的陷阱。她指一個月10萬日圓的收入，根本無法負擔在日本的租金、伙食及日常開銷。當局會因此質疑申請人是否在當地非法打工，或者資金來源不明。她建議，董事的月薪至少應設定在25萬至30萬日圓或以上，才能向當局證明公司有能力支付高管薪酬，且申請人能獨立在當地生活。 長期不在日本 「幽靈老闆」遙距管理

另一個死穴是「留日日數不足」。很多香港老闆誤以為取得簽證後，可繼續留港生活，將日本業務交他人遙距操控，一年只去日本幾次。張明珠強調，經營管理簽證重點在「經營」與「管理」。雖然法例無明文規定居留日數，但業界共識是每年有約180天以上留在日本境內。若護照紀錄顯示申請人長期不在日本，且境內沒有全職替任員工，入管局會合理質疑其如何執行日常管理，拒簽風險極高。