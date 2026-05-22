姐姐出錢出力助妹妹上車！誠意感動業主減價 新葵芳花園兩房541萬沽(有圖)｜二手樓成交

二手市場盤源不斷收窄，樓價續升，令不少上車客加快入市步伐。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，分行新近促成新葵芳花園D座中高層05室成交，單位實用面積約400方呎，兩房間隔。

據了解，業主意向售價550萬元，最終減價9萬元，以541萬元沽出，呎價約13,525元。

全家一齊出動睇樓

許偉業透露，買家為一名女青年，獲姊姊資助置業，既出錢又出心出力，全家一齊出動睇樓，提供意見。早前曾於荃灣區睇樓，心儀鐵路屋苑綠楊新邨，但入場價已升至650萬元，由於難以追價，近日轉至同樣位處地鐵沿線的新葵芳花園，樓價平約100萬元。屋苑本月較早前已錄4宗成交，銀碼約530萬至540萬的放盤一閃即逝。日前難得上址租客肯開門，買家一家人即把握機會睇樓，隨即還價528萬元至530萬元，惟遭業主拒絶，買賣雙方於翌日在地產公司面談，業主得知姊姊出心、出錢又出力全力協助妹妹上車，大受感動，最終減價至541萬元成交。