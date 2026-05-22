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地產
出版：2026-May-22 14:26
更新：2026-May-22 14:26

姐姐出錢出力助妹妹上車！誠意感動業主減價 新葵芳花園兩房541萬沽(有圖)｜二手樓成交

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新葵芳花園本月暫錄得5宗成交，成交價介乎530萬至570萬元，平均實用呎價約13,255元。(資料圖片)

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二手市場盤源不斷收窄，樓價續升，令不少上車客加快入市步伐。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，分行新近促成新葵芳花園D座中高層05室成交，單位實用面積約400方呎，兩房間隔。

據了解，業主意向售價550萬元，最終減價9萬元，以541萬元沽出，呎價約13,525元。

全家一齊出動睇樓

許偉業透露，買家為一名女青年，獲姊姊資助置業，既出錢又出心出力，全家一齊出動睇樓，提供意見。早前曾於荃灣區睇樓，心儀鐵路屋苑綠楊新邨，但入場價已升至650萬元，由於難以追價，近日轉至同樣位處地鐵沿線的新葵芳花園，樓價平約100萬元。屋苑本月較早前已錄4宗成交，銀碼約530萬至540萬的放盤一閃即逝。日前難得上址租客肯開門，買家一家人即把握機會睇樓，隨即還價528萬元至530萬元，惟遭業主拒絶，買賣雙方於翌日在地產公司面談，業主得知姊姊出心、出錢又出力全力協助妹妹上車，大受感動，最終減價至541萬元成交。

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⇊直擊新葵芳花園D座中高層05室

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單位20年升值逾「4球」

據悉，原業主於2006年以140萬元買入單位，持貨約20年，一直用作收租，現轉售帳面獲利401萬元，物業期內升值近2.9倍。許偉業補充，新葵芳花園本月暫錄得5宗成交，成交價介乎530萬至570萬元，平均實用呎價約13,255元。

資料顯示，新葵芳花園位於下葵涌葵義路12-20號，毗鄰港鐵葵芳站、新葵芳廣場及葵涌廣場，交通生活配套便利，1983年入伙，共有5座，提供1,264個單位。

即睇葵涌新葵芳花園放盤 (House730)

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