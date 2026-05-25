海盈山4B期累沽32伙 料最快下月推價單單位｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4B期，累售單位數目為32伙，合約銷售金額超過16億元，平均呎價逾43,200元。夥中信銀行(國際)更為買家提供按揭服務，並推出高達按揭金額1.2%的現金回贈及多項尊屬優惠。 嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，「海盈山」項目自開放三房及四房現樓單位以來，受到市場高度讚賞。第4B期累售單位數目為32伙，當中18伙屬四房單位，14伙屬三房單位，合約銷售金額超過16億元，平均呎價逾43,200元。已售出的32伙當中，約8成為用家，國內客佔約6成半。價單單位正積極籌備中，預計將於下月可推出應市，單位主要以望優質內園景觀的兩房單位為主。定價方面，將參考現時黃竹坑站一帶其他優質新盤項目的價格水平，並因應目前樓市持續回升的走勢，採取「重價不重量」的銷售策略。

盧永俊補充，今年不僅豪宅市場表現理想，一手市場整體交投亦十分暢旺，截至目前累計成交已突破8千宗，較去年全年已超過五成增幅；除豪宅外，不少細價及中價物業同樣受到市場追捧。展望後市，預計今年豪宅市場有望錄得約一成升幅，價量齊升，升勢可望持續。 夥中信 ( 國際 ) 按揭及尊享優惠 中信銀行(國際)個人及商務銀行業務副總監兼存貸產品執行總經理嚴偉德表示，中信銀行(國際)2025年新做按揭規模創下歷史新高，貸款提取按年增長逾1倍。今年將持續加大投入按揭業務的資源，進一步拓展優質長期客戶群。我們一直重視與優質品牌及企業建立長遠合作關係，透過跨界協作發揮協同效應，拓展高端客戶市場及提升服務價值。作為拓展業務的重要舉措之一，本行很高興為「海盈山」買家提供具競爭力的按揭方案及多項尊享禮遇，為客戶帶來更便捷及優質的一站式體驗。

中信銀行(國際)提供的按揭及尊享優惠包括，高達1.2%現金回贈 特惠按揭利率低至 H + 1.3%、特邀成為中信銀行(國際)香港航空Mastercard®卡客戶，並可獲得額外20,000 FWC積分(可兌換台北來回機票一套) 、特邀成為中信銀行(國際)紫鑽信用卡客戶，盡享優越禮遇包括：零售簽賬尊享高達2.5%現金回贈、免高爾夫球果嶺費、免費享用全球逾1,400間Priority Pass貴賓室服務等。 「海盈山」第4B期提供368伙，標準單位間隔多元化，涵蓋兩房至四房，實用面積介乎484至1,517方呎，主打兩房及三房單位，另設15個特色單位，實用面積介乎446至2,291方呎。