形瑨三輪全數沽清套現逾24億 提價2.9%加推最後51伙｜荃灣新盤

新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」周六(23日)進行第三輪銷售，三輪發售均即日沽清所有價單單位，合共售出361伙單位，套現逾24億。由於單位供不應求，項目隨即宣佈上載價單第5號，終極推出最後51伙一房及兩房價單單位。

第三輪銷售中，A組再有一組買家斥資逾4,000萬元購入6伙兩房單位，另有亦有一組客人購入3伙。B組買家亦非常踴躍，至中午12時所有價單單位已被揀選。