形瑨三輪全數沽清套現逾24億 提價2.9%加推最後51伙｜荃灣新盤

新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」周六(23日)進行第三輪銷售，三輪發售均即日沽清所有價單單位，合共售出361伙單位，套現逾24億。由於單位供不應求，項目隨即宣佈上載價單第5號，終極推出最後51伙一房及兩房價單單位。
第三輪銷售中，A組再有一組買家斥資逾4,000萬元購入6伙兩房單位，另有亦有一組客人購入3伙。B組買家亦非常踴躍，至中午12時所有價單單位已被揀選。
新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛對「形瑨」連續三輪價單單位均即日迅即沽清表示十分滿意。價單第5號價單單位包括15伙一房(開放式廚房）及36伙兩房（開放式廚房），實用面積由271至416方呎）戶型，分別位於低層及高層，在扣除最高的15%折扣之後，折實售價由506.17萬至798.83萬元，折實呎價由17,061至20,034元 ，折實平均呎價約19,149元，與之前價單相比，今次推出的單位是因應樓層坐向及景觀因素而有約2.9%輕微調整，項目將會在本周盡快推出銷售安排及於周末進行發售。
「形瑨」提供462伙，實用面積介乎231至890方呎，戶型涵蓋一房、兩房、三房及特色單位，當中主打兩房單位。項目設有地庫有59個住客停車位，1樓將設幼兒中心；預計關鍵日期為2027年4月30日。