瑜一「雙破頂」沽天台特色四房戶 成交價逾5180萬 呎價達4.2萬｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」現樓銷情熾熱，最新以招標形式售出2伙單位，單日套現逾8,171萬元，其中包括1伙頂層天台特色四房大宅，招標成交價及成交呎價錄雙破頂，創下項目新高。

雙破頂招標成交單位為第3A座29樓A室，屬四房一套連儲物室間隔，實用面積1,234方呎，連859方呎天台，設有內置樓梯，成交價5,182.8萬元，成交呎價42,000元。單位擁西九方向優質景觀，可眺望西九龍海景及多個地標建築，及享開揚何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致。