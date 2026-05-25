瑜一「雙破頂」沽天台特色四房戶 成交價逾5180萬 呎價達4.2萬｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」現樓銷情熾熱，最新以招標形式售出2伙單位，單日套現逾8,171萬元，其中包括1伙頂層天台特色四房大宅，招標成交價及成交呎價錄雙破頂，創下項目新高。
雙破頂招標成交單位為第3A座29樓A室，屬四房一套連儲物室間隔，實用面積1,234方呎，連859方呎天台，設有內置樓梯，成交價5,182.8萬元，成交呎價42,000元。單位擁西九方向優質景觀，可眺望西九龍海景及多個地標建築，及享開揚何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致。
同日另一成交單位為第5A座26樓A室，屬三房一套連儲物室間隔，實用面積934方呎，成交價2,988.8萬元，成交呎價32,000元。第5A座標準單位目前僅餘最後一伙待售，單位為第5A座21樓A室，相信準買家會積極把握入市機會。
華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目一周內連錄2宗特色單位招標成交，成交價更屢創新高，反映項目質素及獨特性備受市場追棒，吸引市場上實力買家積極入市。同類型四房特色單位於同區及地鐵上蓋全新項目而言極為罕有，集團將繼續採取惜售策略，將來推出單位具一定提價空間，成交價亦有機會拾級而上。
「瑜一」系列累計售出742伙，總銷售金額逾128億元。