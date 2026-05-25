太古地產底價20.27億統一鰂魚涌舊樓業權｜舊樓強拍

舊樓位於海灣街及糖廠街，涉及8個地段，當中海灣大廈位於海灣街9至29號，早於1962年落成入伙，至今樓齡約64年。而海傍大廈位於海灣街31至39號及糖廠街33至41號，早於1961年落成入伙，至今樓齡約65年。2幢舊樓地盤面積共約2萬方呎，據鰂魚涌分區計劃大綱圖顯示，項目屬商業用途地帶，若作商業項目重建發展，涉及可建總樓面約26.3萬方呎。太古地產早於2022年入稟強拍，早前獲土地審裁處頒出售賣令，強拍底價為20.27億元。

擬建甲廈

太古地產發言人指，很高興透過強制拍賣成功投得位於鰂魚涌海灣街9-39號及糖廠街33-41號的物業。計劃將該地段重建為一座優質甲級辦公樓，作為持續推動太古坊社區營造及資產優化策略的一部分。

發言人並指，有信心這個項目將進一步鞏固太古坊作為領先環球商業區的地位。太古坊一直以優質辦公空間、卓越配套設施、積極推動可持續發展及促進身心健康的租戶參與計劃，以及領先業界的ESG表現，備受市場肯定。為配合「2050可持續發展策略」願景，太古地產將繼續於該區推動長遠社區營造策略。期待在港幣一千億元投資計劃下，推進下一階段的可持續增長。