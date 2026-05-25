銀行按揭現金回贈1%門檻擴闊至290萬元 中原按揭王美鳳：銀行增樓按競爭力吸中小型物業客源

巿傳有銀行將高達1%的按揭現金回贈門檻，進一步下調涵蓋至貸款額達290萬元的按揭申請。中原按揭董事總經理王美鳳表示，這反映在今年樓市持續活躍、交投向好的大氣候下，加上銀行資金成本回落，反映銀行平均資金成本的綜合利率由去年底至今持續回落，銀行對樓按業務的取態維持積極。今年首季起不少銀行已先後上調按揭現金回贈，目前中小型物業交投維持活躍，市場上約300萬按揭額的銀行現金回贈主要介乎0.5%至1%不等，相信銀行將300萬按揭額之現金回贈上調至1%之市場較高水平，有利增加樓按競爭力，並吸納更廣泛物業客源，包括中小型物業及上車盤的按揭客源。

涵蓋 400 萬上車盤料有同業跟隨

王美鳳分析指，銀行七成按揭計，約300萬按揭額這個門檻即涵蓋了樓價約400多萬元的上車物業，對用家及上車客來說是雙贏局面。目前大型銀行樓按取態持續維持積極，現時大型銀行對於300萬按揭額的現金回贈大約介乎0.7%至1%，由於差幅並非很大，相信會有其他大型銀行跟隨以平衡競爭力。

對於未來回贈走勢，王美鳳指，過往例如在2023年銀行之按揭現金回贈高位曾達2%至3%，現時銀行回贈水平普遍介乎0.3%至高達1%，與高位水平仍有距離，故此當銀行樓按積極性增加時仍有上調空間。未來按揭回贈走勢將取決於銀行樓按競爭情況及資金成本變化。