十大屋苑｜周末按周急升58.3% 創近16周新高 中原：長假期吸引買家四出睇樓比較

中原地產十大屋苑本周末錄得19宗成交，按周急升58.3%，創近16周新高，惟麗港城未錄得交投。佛誕三天假期錄20宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末適逢佛誕，迎來三連休，長假期吸引買家紛紛睇樓，四出睇樓比較，加上周末未有大型全新盤推售，客源流向二手市場尋寶，買家見近月樓市氣氛造好，遇上合價心水戶即加快入市決定，令二手交投暢旺。

海怡半島本周末錄 2 宗成交 港島區方面，中原地產西南區鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得2宗成交，成交單位包括5座頂層1伙連天台特色戶，單位實用面積1,057方呎，屬四房套房及工人房間隔，單位座向東北方，享香港仔避風塘全海景，現以2,020萬元成交，呎價19,111元。原業主於2006年11月以733.8萬元購入單位，持貨近20年，現轉手帳面獲利1,286.2萬元離場，單位升值1.75倍。

康怡花園本月交投量增至 11 宗 中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園本周末錄得1宗成交，本月交投量增至11宗，平均實用呎價15,119元。本周末成交單位為A座高層10室，實用面積497方呎，兩房向西開揚戶，剛以733.8萬元易手，呎價14,765元。據了解，原業主於2003年5月以140萬元購入單位，持貨已23年，是次沽出帳面獲利593.8萬元，單位大幅升值逾4.2倍。

美孚新邨兩日連沽 6 伙 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末交投暢旺，2日錄得6宗成交，全月暫錄23宗交投。本周末成交包括2期百老匯街48號中層A室，實用面積968方呎，三房套房間隔，擁西南荔枝角公園景，原先開價1,350萬元，現減至1,260萬元成交，折合實用呎價13,017元。原業主於2005年7月以535萬元購入該址，現沽貨帳面獲利725萬元離場，單位21年間升值逾1.3倍。

新都城三房套 842 萬轉手 中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪表示，新都城本周末僅錄得1宗交投，由中原促成，單位為1期6座高層E室，實用面積526方呎，三房套房間隔，座向東南，景觀開揚，獲買家以842萬元承接，平均實用呎價16,008元。據了解，原業主於2020年以800萬元入市單位，持貨6年，現沽貨帳面獲利42萬元離場。

映灣園 600 萬沽兩房戶 新界區方面，中原地產東涌藍天海岸分行副分區營業經理曹嘉華表示，映灣園本周末錄得1宗成交，單位為12座高層E室，實用面積552方呎，兩房間隔，座向西南，享開揚翠綠景致，剛以600萬元成交，呎價10,870元。據悉，原業主於2014年8月以440萬元購入單位，現易手帳面可獲利160萬元離場，單位12年間升值36%。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)