微減20萬即獲承接 本區客斥1268萬入手藍灣半島三房戶作安樂窩 (多圖)｜二手樓成交

整體二手交投持續暢旺，本月小西灣藍灣半島至今已錄得6宗成交，較上月同期4宗顯著回升，業主放盤多年去年更按市況提高叫價，近日終獲承接。世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，本行剛促成為1座中層C單位，單位為三房兩廳連主人套房加工人房設計，眺望小西灣運動場及鯉魚門海景，單位實用面積733方呎，單位業主原先早於2021年年中放售，期間先後多次按市況調整售價，於2023年物業叫價為1,298萬元，兩年前因市況回落而降價至1,238萬元，去年整體樓價由跌轉升，業主再度提價至1,288萬元的意頭價放售，提價幅度達4%，直至近日微減20萬元成交，減幅僅約1.6%，最終近日單位以1,268萬元成交，呎價達17,299元。