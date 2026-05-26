4月安老按揭登記錄23宗 按月升35%｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處的數據，2026年4月錄得23宗安老按揭登記，按月增加6宗，升幅為35%；2026年首四個月錄得98宗登記，對比2025年同期（129宗）按年跌24%。 安老按揭巿場佔有率方面，自安老按揭計劃推出以來，中銀香港的參與度一直最高，2026年4月份23宗登記當中，22宗安老按揭登記均由中銀香港承造，1宗由上海商業銀行承造。根據2026年首四個月記錄，排名第一為中銀香港，錄得95宗登記，市佔率達97%；排名第二是上海商業銀行，錄得3宗登記，市場佔有率為3%。

按證公司 4 月申請量續升至 100 宗 創 20 個月新高 為進一步增加計劃吸引力，香港按揭證券公司於3月初推出優化安老按揭計劃措施，將定息按揭計劃首30年的年利率下調至4%，而不同參加年齡下的每月年金金額則最多增加5%。同時，按證公司亦於2026年3月17日至12月31日期間推出「綠色推廣」，鼓勵市民以達至「綠建環評」評級的物業申請安老按揭，以獲取一次性現金獎賞。根據香港按證保險公司的數據，2026年4月份共接獲100宗安老按揭申請，按月升20%，錄得連續兩個月升幅，4月記錄為20個月新高，是自2024年8月(101宗)後新高。 中原按揭董事總經理王美鳳指出，最近安老按揭申請有所回升，主要受惠於安老按揭優化措施出台，令每月獲取年金增加而利息成本減少，加上樓價已逐步回升，業主有利以較高估值計算年金。

4 月安老按揭申請按月升 20% 首四個月按年跌 18% 根據香港按證保險公司的數據，2026年4月共接獲100安老按揭申請，較3月的83宗，增加了20%。2026年首四個月申請為287宗，對比2025年同期350宗申請，按年跌18%。香港按揭證券公司於2011年7月推出安老按揭計劃。根據其統計，截至2026年4月30日，該計劃累計收到9,224宗申請，其中單人申請佔比最高，達65.7%，雙人及三人申請分別佔34.2%及0.1%。安老按揭申請者的平均年齡約為69歲，物業平均價值連續8個月為550萬元（範圍介乎23萬元至8,300萬元），是自2020年10月的低位。每月年金平均金額連續4個月為15,700元（範圍介乎0元至198,000元），是自2019年10月的低位，物業平均樓齡為32年（範圍介乎1年至74年，為2026年3月首次錄得最高樓齡達74年）。在年金年期選擇方面，由於能為申請者提供最大保障且無需擔心還款問題，終生領取年金的選項最受歡迎，佔比達54.1%；其次為可獲得最高年金金額的10年固定期申請，佔比達20.7%。