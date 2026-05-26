4月商廈租賃成交按年升 11.8% 港島甲廈空置率連續4個月錄改善｜商廈市況

4月商廈租賃成交按年升 11.8% 港島甲廈空置連續4個月錄改善｜商廈市況

受到清明及復活節假期影響，最新商廈租務步伐有所放緩。根據最新中原（工商舖）統計，4月份商廈租賃成交錄得約521宗，按月回落約11.39%，按年則上升約 11.8%；涉及租用樓面面積錄得約148.6萬方呎，按月微增0.23%及按年大幅上升約34%。中原（工商舖）預料，面對假期因素影響，商廈租務表現有所放緩，但整體交投仍維持在500宗以上，加上IPO及金融活動持續活躍，企業對商廈的租賃需求持續。預料 5月份的商廈租售成交表現將平穩向好。

IMC 月租 220 萬租中環國際金融中心 中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，根據中原(工商舖)最新資料，受假期因素影響，4月份商廈市場錄得約521宗租賃成交，按月回落11.39%，按年則增幅11.8%；涉及租用樓面面積約148.6萬方呎，按月及按年分別增加約0.23%及34%。月内最矚目商廈租賃為荷蘭量化交易公司IMC Trading（IMC）以每月約220萬元，預租中環金融街8號國際金融中心二期10樓01至12及16室，總建築面積約18,350方呎，呎租約120元。據悉，新租客預計今年7月進駐，租期為3年。IMC現租用同區商廈皇后大道中100號，租用單位建築面積約5,000方呎，是次搬遷將令其辦公室面積大幅擴充約2.7倍。該國金二期物業現由西班牙桑坦德銀行（Banco Santander）租用，將於6月約滿遷出。該單位呎租於2019年高峰期曾達約180元，是次新成交租金已由高位回調約33%。

港島整體甲廈空置率 4 月錄 11.40% 按月下調 0.34 % 至於甲廈空置率方面，陳雁樓指出，港島整體甲廈空置率持續改善，錄得連續四個月回落。4月份整體錄得11.40%，按月下調0.34個百分點，按年則顯著大幅改善2.20個百分點。當中，核心區表現突出，金鐘及中環區空置率分別錄得6.06%及10.96%，按月分別回落0.27及0.42個百分點，按年大幅改善2.75及3.29個百分點。至於九龍區方面，整體空置率錄得15.66%，按月微跌0.1個百分點，較去年同期16.53%則大幅改善0.87個百分點。分區則呈現兩極化走勢，尖沙咀區表現最為理想，空置率錄得6.29%，按月跌0.19個百分點，按年改善1.57個百分點；供應量較多的東九龍區則見壓力，觀塘及九龍灣區的空置率分別錄得16.49%及25.97%，按月分別微升0.73及0.14個百分點，按年則分別錄得1.15及1.17個百分點升幅。

料 5 月商廈租賃市場將維持平穩 陳雁樓續指，隨着核心區甲廈租金調整至合理水平，企業換位及擴充需求持續出現，市場頻錄得大樓面租賃成交，有助撐起租用面積表現向上。陳雁樓預料，在經濟及金融相關行業逐步回穩的帶動下，5月份商廈租賃市場將維持平穩。港島核心區商廈因具備地利優勢，抗跌力及走勢仍會較東九龍等新興供應區更具優勢，空置率有望得以回落。 即睇工商廈買賣盤 (HOUSE730)