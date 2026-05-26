樓宇買賣合約登記量按月回落8% 仍企穩八千宗｜樓市數據

5月份登記宗數暫時最高的新盤是大圍柏傲莊III，暫錄209宗及35.35億元。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至5月19日，2026年5月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄5,094宗，總值441.70億元。估計全月有8,000宗及690億元，將較4月的8,692宗及728.95億元，分別下跌8.0%及5.3%。整體買賣雖回落，但連續2個月企穩八千宗水平，是2021年後近5年以來首見。反映樓市氣氛持續暢旺，發展商積極推售新盤，銷售理想，而且銀行相繼推出定息按揭優惠及樓價向升，增強買家的入市信心，刺激二手成交活躍，帶動整體登記數字維持高企。另外，今年首5個月整體樓宇買賣暫錄37,078宗及2,987.71億元，較2025年同期29,577宗及2,106.21億元，分別上升25.4%及41.9%。

一手私宅登記量按月跌 14.6% 金額跌 8%

一手私人住宅方面，截至5月19日，5月份一手暫錄1,336宗及168.2億元，預計全月約2,200宗及265億元，將較4月的2,577宗及287.9億元，分別下跌14.6%及8.0%。一手交投略為回軟，但登記量仍達二千宗高水平，兼連續15個月超過一千宗，顯示新盤市況熾熱。今年首5個月一手暫錄9,419宗及1,103.6億元，較2025年同期7,140宗及610.1億元，分別上升31.9%及80.9%，料5月內登記數字勢必突破一萬宗。

5月份登記宗數暫時最高的新盤是大圍「柏傲莊III」，暫錄209宗及35.35億元。第二是「啟德海灣」2期，暫錄163宗及12.60億元。第三是將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」，暫錄126宗及10.36億元。