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出版：2026-May-26 12:00
更新：2026-May-26 12:00

樓宇買賣合約登記量按月回落8% 仍企穩八千宗｜樓市數據

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樓宇買賣合約登記量按月回落8% 仍企穩八千宗｜樓市數據

5月份登記宗數暫時最高的新盤是大圍柏傲莊III，暫錄209宗及35.35億元。

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至519日，20265月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄5,094宗，總值441.70億元。估計全月有8,000宗及690億元，將較4月的8,692宗及728.95億元，分別下跌8.0%5.3%。整體買賣雖回落，但連續2個月企穩八千宗水平，是2021年後近5年以來首見。反映樓市氣氛持續暢旺，發展商積極推售新盤，銷售理想，而且銀行相繼推出定息按揭優惠及樓價向升，增強買家的入市信心，刺激二手成交活躍，帶動整體登記數字維持高企。另外，今年首5個月整體樓宇買賣暫錄37,078宗及2,987.71億元，較2025年同期29,577宗及2,106.21億元，分別上升25.4%41.9%

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樓宇買賣合約登記量按月回落8% 仍企穩八千宗｜樓市數據

一手私宅登記量按月跌14.6% 金額跌8%

一手私人住宅方面，截至519日，5月份一手暫錄1,336宗及168.2億元，預計全月約2,200宗及265億元，將較4月的2,577宗及287.9億元，分別下跌14.6%8.0%。一手交投略為回軟，但登記量仍達二千宗高水平，兼連續15個月超過一千宗，顯示新盤市況熾熱。今年首5個月一手暫錄9,419宗及1,103.6億元，較2025年同期7,140宗及610.1億元，分別上升31.9%80.9%，料5月內登記數字勢必突破一萬宗。

5月份登記宗數暫時最高的新盤是大圍「柏傲莊III」，暫錄209宗及35.35億元。第二是「啟德海灣」2期，暫錄163宗及12.60億元。第三是將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」，暫錄126宗及10.36億元。

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預計二手私宅全月可達4300

二手私人住宅方面，截至519日，5月份二手暫錄2,765宗及227.4億元。預計全月約4,300宗及350億元，將較4月的4,504宗及344.1億元，分別下跌4.5%及微升1.7%。二手買賣連續3個月企穩四千宗，是2021年後近5年以來首見，顯示二手市道持續活躍。今年首5個月二手暫錄19,720宗及1,520.8億元，較2025年同期14,847宗及1,081.4億元，分別上升32.8%40.6%，料5月內宗數勢必突破二萬宗。

大型屋苑方面，5月份太古城暫錄30(3.28億元)、嘉湖山莊暫錄25(1.19億元)、美孚新邨暫錄24(1.59億元)及沙田第一城暫錄20(1.03億元)

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