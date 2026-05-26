16周最多！十大屋苑周末成交增六成 二手買家尋寶

美孚新邨及沙田第一城交投最暢旺，周末分別錄6宗及5宗成交，當中美孚新邨全月暫錄23宗交投。

佛誕3天假期未阻二手買家尋寶！中原地產公布，十大屋苑本周末錄得19宗成交，按周急升58.3%，創近16周新高，惟麗港城未錄得交投；佛誕三天假期則錄20宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，長假期吸引買家四出睇樓比較，加上周末未有大型全新盤推售，客源流向二手市場尋寶，買家見近月樓市氣氛造好，遇上合價心水戶即加快入市決定，令二手交投暢旺。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，無論是新盤及二手均沒有太大焦點，交投緩慢但亦能維持，主因是不少市民對整體樓市大感樂觀，相信假後在一手再次活躍下，可帶動二手同步轉熱，樓市可望徐徐上升。

至於利嘉閣的統計則顯示，周末3天長假期，不少市民趁機短線外遊，惟二手交投仍保持平穩，周末兩天十大屋苑成交維持13宗。至於佛誕3天連假，則合共錄得17宗買賣。

美孚新邨周末成交包括2期百老匯街48號中層A室，實用面積968方呎三房套，議價後以1,260萬元成交，實用呎價13,017元。原業主於2005年7月以535萬元購入，帳面獲利725萬元，21年升值逾1.3倍。

海瑅灣I連沽4伙 套現近半億

新盤方面，由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」，於昨日連沽4伙，套現逾4,926萬元。「海瑅灣I」自3月底推出以來反應熱烈，至今累積沽出742伙，總套現金額逾65億元。

最高成交價及呎價單位為第2B座61樓A單位，實用面積775方呎，間隔為三房連套房及工作間連洗手間，成交價逾1,671萬元，呎價21,564元。