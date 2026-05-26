葵涌廣場兩房突破「5球」沽 慈父幫女兒搵新居 感動業主願減價(有圖)｜二手樓成交

曾遇同屋苑「4字頭」放盤未有出手

許偉業透露，買家為同屋苑分支家庭客，因有意結婚，但又要掂掛爸媽不願轉區轉屋苑，由於葵涌廣埸細單位每座僅得兩柱，供應罕有，搵樓接近一年，曾遇上銀主盤及無樓睇放盤，不過難過心理關口，縱使叫價低見416萬至420萬元亦未有出手。然而，眼見近日鄰近屋苑及新樓成交大增，而葵涌廣場兩房呎價雖然稍高，但總樓價500多萬元已屬難能可貴兼低水，遇見上址最初還價480萬元，惟業主不受所動，其後得知慈父將兒女的家用儲起用作首期給女兒，業主本身亦有女兒住於同屋苑，受誠意打動願意減價，最終以502萬元售出，屬屋苑同類單位約兩年以來新高，呎價約15,786元。