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地產
出版：2026-May-26 14:25
更新：2026-May-26 14:25

葵涌廣場兩房突破「5球」沽 慈父幫女兒搵新居 感動業主願減價(有圖)｜二手樓成交

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葵涌廣場兩房突破「5球」成交。(資料圖片)

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樓市氣氛向好，買家入市步伐加快，帶動部分屋苑造價向上。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，葵涌廣埸新近錄得一宗高價成交，單位為1座高層E室，實用面積約318方呎，原則兩房間隔，外望開揚市景。

許偉業指，業主於去年底放盤，當時連租約叫價500萭元，租客於今年2月約滿遷出後上調叫價至520萬元，惟單位較為殘舊，業主稍作翻新後再提價至530萬元。

⇊直擊葵涌廣埸1座高層E室

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曾遇同屋苑「4字頭」放盤未有出手

許偉業透露，買家為同屋苑分支家庭客，因有意結婚，但又要掂掛爸媽不願轉區轉屋苑，由於葵涌廣埸細單位每座僅得兩柱，供應罕有，搵樓接近一年，曾遇上銀主盤及無樓睇放盤，不過難過心理關口，縱使叫價低見416萬至420萬元亦未有出手。然而，眼見近日鄰近屋苑及新樓成交大增，而葵涌廣場兩房呎價雖然稍高，但總樓價500多萬元已屬難能可貴兼低水，遇見上址最初還價480萬元，惟業主不受所動，其後得知慈父將兒女的家用儲起用作首期給女兒，業主本身亦有女兒住於同屋苑，受誠意打動願意減價，最終以502萬元售出，屬屋苑同類單位約兩年以來新高，呎價約15,786元。

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單位12年升值近15%

據悉，原業主於2014年以約437萬元買入單位，一直用作收租，持貨約12年，現轉售帳面獲利約65萬元，物業期內升值約14.9%。

資料顯示，葵涌廣場位於下葵涌葵富路7-11號，鄰近港鐵葵芳站，1990年入伙，共有3座，提供640伙。

即睇葵涌廣場放盤 (House730)

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