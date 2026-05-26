峻譽．渣甸山獲大手客連掃5伙 單日吸金3.98億｜港島新盤

由中信泰富發展、位於渣甸山大坑道135號豪宅「峻譽．渣甸山」成交持續熾熱，兩組相關客戶購入共涉5伙，單日吸金3.98億元。
5伙成交單位包括第二座12樓C單位，實用面積710方呎，屬兩房一套間隔，成交價為2,980萬元，呎價約41,972元。另外第一座12樓A單位，實用面積1,679方呎，連一個車位及一個電單車位，成交價為8,642萬元，呎價約51,471元；第一座12樓B單位實用面積1,684方呎，連兩個車位，成交價為8,642萬元，呎價約51,318元；第一座16樓A單位，實用面積1,679方呎，連兩個車位，成交價為9,800萬元，呎價約58,368元；第一座16樓B單位，實用面積1,684方呎，連兩個車位，成交價為9,750萬元，呎價約57,898元，單位同屬四房兩套間隔，配備私人升降機大堂。
買家高度欣賞項目作為港島豪宅地標的獨特地位。他們認為單位間隔擁有極高私隱度，背靠渣甸山山巒之餘，同時可飽覽九龍半島南海岸線的大都會一線景觀。此外，買家更高度認同渣甸山傳統豪宅地段的全新豪宅發展項目極為罕有，因此決定買入全層單位。
「峻譽．渣甸山」位處港島傳統豪宅核心，4月30日至今錄12宗成交，合共套現超過10億，其中不泛大手客購入，彰顯其作為珍罕地標的市場吸引力與投資價值。
「峻譽．渣甸山」由2座住宅大樓組成，提供114伙，實用面積介乎434至2,949方呎，戶型涵蓋兩房及四房，另設特色單位。項目自設住客會所，設施包括室外游泳池、健身房、宴會廳、桑拿浴室等；設有89個車位及2個電單車位。項目位處東半山頭排位置，前臨維港、後靠山巒，約七成單位景觀無遮擋，而所有四房單位房間均可享有海景，居住環境靜中帶旺。