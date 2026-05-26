峻譽．渣甸山獲大手客連掃5伙 單日吸金3.98億｜港島新盤

5伙成交單位包括第二座12樓C單位，實用面積710方呎，屬兩房一套間隔，成交價為2,980萬元，呎價約41,972元。另外第一座12樓A單位，實用面積1,679方呎，連一個車位及一個電單車位，成交價為8,642萬元，呎價約51,471元；第一座12樓B單位實用面積1,684方呎，連兩個車位，成交價為8,642萬元，呎價約51,318元；第一座16樓A單位，實用面積1,679方呎，連兩個車位，成交價為9,800萬元，呎價約58,368元；第一座16樓B單位，實用面積1,684方呎，連兩個車位，成交價為9,750萬元，呎價約57,898元，單位同屬四房兩套間隔，配備私人升降機大堂。

買家高度欣賞項目作為港島豪宅地標的獨特地位。他們認為單位間隔擁有極高私隱度，背靠渣甸山山巒之餘，同時可飽覽九龍半島南海岸線的大都會一線景觀。此外，買家更高度認同渣甸山傳統豪宅地段的全新豪宅發展項目極為罕有，因此決定買入全層單位。

「峻譽．渣甸山」位處港島傳統豪宅核心，4月30日至今錄12宗成交，合共套現超過10億，其中不泛大手客購入，彰顯其作為珍罕地標的市場吸引力與投資價值。