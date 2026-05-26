旺角砵蘭街地舖連閣樓放售 佔逾5成業權意向價5800萬

世邦魏理仕獲委任為獨家代理，負責出售位於旺角砵蘭街39–41號順好樓地下A及B號舖連閣樓。本物業將以私人協議形式出售，並以「現狀」連同現有租約出售。
本物業位處旺角及油麻地核心地段，步行約1分鐘即達港鐵油麻地港鐵站（A1及B2出口），交通極為便利。物業與窩打老道及彌敦道只有一街之隔，地段優越，連接油麻地及旺角核心商業區，周邊為油麻地各網紅打卡點、多個旅遊熱點，包括果欄批發市場及油麻地警署及學生住宿熱點，年輕消費與網紅打卡熱點的雙重加持，零售及餐飲氣氛成熟，人流暢旺。
本物業為大型街舖，地下連閣樓總建築面積約4,100方呎，舖面顯眼廣闊，品牌曝光效益顯著，現時物業由深受本地及旅客歡迎的本地燒鵝品牌承租，並設有長期租約及續租安排，對於尋求穩健現金流回報的投資者而言，本物業提供了極具吸引力的防守型收益，免卻短期空置之憂，讓業主安心享受穩定而可靠的長線收租回報。
本物業屬區內罕有放盤，業主持貨超過38年，首次推出市場，同類型物業供應極為稀缺。本物業同時並佔順好樓約54.55%之不可分割業權份數，長遠具備一定重建潛力。
作為市場參考，毗鄰砵蘭街78–84號一地舖物業於2023年以約7,380萬元成交，地下面積約2,134方呎及閣樓約1,646方呎，整體規模較本物業為小，相比之下，本物業叫價僅約5,800萬元，入市吸引。
世邦魏理仕香港資本市場部資深董事劉智珊表示，隨着本港零售及旅遊市場逐步復甦，核心地段街舖資產再受投資者追捧。此物業集「罕有供應、優越地段及穩定租務」於一身，屬具防守性的投資選擇。同時，區內物業市場正經歷結構性轉變，長遠具備資本增值潛力。