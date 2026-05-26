旺角砵蘭街地舖連閣樓放售 佔逾5成業權意向價5800萬

世邦魏理仕獲委任為獨家代理，負責出售位於旺角砵蘭街39–41號順好樓地下A及B號舖連閣樓。本物業將以私人協議形式出售，並以「現狀」連同現有租約出售。

本物業位處旺角及油麻地核心地段，步行約1分鐘即達港鐵油麻地港鐵站（A1及B2出口），交通極為便利。物業與窩打老道及彌敦道只有一街之隔，地段優越，連接油麻地及旺角核心商業區，周邊為油麻地各網紅打卡點、多個旅遊熱點，包括果欄批發市場及油麻地警署及學生住宿熱點，年輕消費與網紅打卡熱點的雙重加持，零售及餐飲氣氛成熟，人流暢旺。