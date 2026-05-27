4月未補價居屋成交量按月急跌37% 成交額同大降35%｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，居二市場在早前受惠於樓市熱賣，登記量一舉追近新年前小陽春水平，惟政府在上月下旬推出新一輪居屋、居二申請，鎖定居屋市場購買力，而令交投回軟。綜合香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，四月份全港共錄206宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準），較三月份的325宗按月大降近37%，而四月成交總值為8.93億元，較前月13.76億元急跌35%。至於上季居二表現雖較前季1,233宗登記少，錄887宗，但仍比大部分同期首季淡市優勝，為紀錄以來表現第三好的首季。而上季居二成交總額則錄得36.81億元，較前季跌24%，對比過往同期首季亦為表現第二好，僅次於2023年首季49.60億元。

4月未補價居屋平均售價升2.4% 售價方面，四月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約433.5萬元，較三月份的423.3萬元按月升2.4%，亦為31個月新高，僅次於2023年九月的平均作價442.4萬元。另一方面，四月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中以長沙灣凱樂苑一個未補地價高層單位的售價最高，實用面積約629方呎，以835萬元轉手，呎價約13,275元；若以呎價計算，則是啟德啟朗苑一個低層單位最高；該單位實用面積約446方呎，「居二」成交價為650萬元；呎價高達14,574元。

按物業價值劃分，四月全線6個組別交投量按月錄得下跌，其中價值200至300萬元以內組別登記量急挫六成，僅錄16宗；價值600萬元或以上組別登記量錄15宗，較前月急跌53%。而上月交投最活躍的為價值400至500萬元以內組別的未補價居屋單位，錄得73宗成交，比前月減少24%；價值300至400萬元以內組別登記量按月也跌39%，上月錄63宗登記。

廣明苑按月逆市急升1.67倍 天頌苑按月跌43% 若按屋苑劃分，四月份天水圍天頌苑錄8宗成交，按月跌43%，而將軍澳廣明苑上月同錄8宗登記，惟按月逆市急升1.67倍，一同成為該月居屋第二市場交投最活躍的屋苑。小瀝源愉翠苑以及天水圍屏欣苑則同以7宗登記量成為十大居二登記量亞軍，同錄得17%的升幅。值得一提的是，上月安達臣曉麗苑及大圍美松苑同錄1倍的按月升幅，各錄6宗及4宗登記；而馬鞍山富寶花園上月更錄1.5倍的升幅，錄5宗登記。而以上表現佔優的屋苑當中，愉翠苑上月成交總額涉資約3,958.8萬元，成為該月居屋第二市場交投涉資最高的屋苑；而廣明苑上月成交總額亦錄得逾1.6倍的升幅，涉資約3,590.5萬元。