會德豐「古洞北‧都會新篇展館」開幕 近200政商民社福及教育界齊聚見證北都新願景

會德豐地產呈獻的「古洞北‧都會新篇展館」昨日(26日)揭幕，一眾來自政府、商界、社福及教育界的貴賓獲邀參與，共同見證北部都會區的發展新里程。開幕主禮嘉賓包括，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、現任香港特別行政區立法會議員及香港建築師學會會長劉文君議員、豐盛社企學會聯合創辦人及總幹事關志康，以及東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長。四位嘉賓分別從商、政、民、鄉角度分享對北都發展的願景，期望攜手「共創」。活動吸引近200位政商民領袖及各界代表出席，場面熱鬧，充分展現社會各界對北部都會區發展的高度關注與殷切期待。

開幕儀式上，四位主禮嘉賓逐一揭示北部都會區四大區域，並手持象徵「共融、共創、共享」及「以人為本」的理念球，共同將願景植入象徵生命力的樹下，寓意凝聚政府、企業與社區力量，攜手孕育一個可持續發展的「宜居、宜業、宜遊」未來創科新都會。

開幕酒會特別邀請香港中文大學建築學院鍾宏亮教授分享學界對北都發展的研究與推動。同時有多間社企參與，透過產品展示及互動體驗，從另一角度體現「共融」理念，促進社群參與及社區連結。現場同時設有客家炒米餅及水耕植物收割體驗，融合非遺文化與創新科技，並提供由本地品牌精心準備的北都主題特色餐飲，營造多元感官體驗，全面呈現充滿活力與關懷的「共享」未來社區面貌。