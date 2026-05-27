雅盈峰沽28樓全層2伙 四房雙套戶「雙破頂」逾1.03億成交｜中環新盤

項目最新成交單位為項目28樓A及B室，屬「CROWN COLLECTION」系列的四房雙套房連化妝間及工作間及三房雙套房連工作間間隔，實用面積分別為1,608方呎及1,254方呎，成交價為逾1.03億及7,498.92萬元，呎價為64,200及59,800元，其中28樓A室成交價及呎價雙破頂刷新項目紀錄新高。

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」,今日（27日）沽出28樓全層2伙，套現近2億元，其中28樓A室成交價更逾1.03億元，呎價達6.42萬元，雙破頂刷新項目紀錄新高。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目繼近日沽出高層連私人平台戶後，本日再錄兩宗成交，同日沽出28樓全層2伙，更錄破頂成交締造項目新紀錄，充分印證市場對項目地段優勢及產品質素的高度認可，亦反映優質資產於當前市況下的稀缺價值與強勁需求。買家看好香港豪宅市道，認為中半山傳統豪宅核心地段的投資及自住價值均可看高一線，遂果斷入市。

她續指，項目開售至今已累售89伙，佔總單位數目近九成，總成交金額約 28億元。項目僅餘最後10伙高層單位，當中包括頂層天際特色連天台及平台戶等，計劃將繼續以惜售策略保留至現樓階段推出。