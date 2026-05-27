「小巴大王」馬亞木家族放售中環中心5伙高層戶 意向呎價最低2.38萬｜商廈市況

由「小巴大王」馬亞木家族持有的中環中心高層拆售項目近期亦趁勢委託中原(工商舖)作特約代理負責推售旗下餘貨單位。項目開售至今累沽7伙，佔整體約六成，業主暫套現約3.19億元。項目現僅餘5伙單位待售，意向呎價由約23,800元起。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，位於中環皇后大道中99號中環中心45樓5個精選單位，分別為4506至4510室，建築面積由約1,842至2,809方呎，意向呎價由23,800元起，意向價約4,476萬至6,685萬元不等。其中有4個為交吉單位及1個連租約單位。為配合買家資金部署，業主特別提供三個月成交期及靈活付款方案。