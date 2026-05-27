「小巴大王」馬亞木家族放售中環中心5伙高層戶 意向呎價最低2.38萬｜商廈市況

由「小巴大王」馬亞木家族持有的中環中心高層拆售項目近期亦趁勢委託中原(工商舖)作特約代理負責推售旗下餘貨單位。項目開售至今累沽7伙，佔整體約六成，業主暫套現約3.19億元。項目現僅餘5伙單位待售，意向呎價由約23,800元起。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，位於中環皇后大道中99號中環中心45樓5個精選單位，分別為4506至4510室，建築面積由約1,842至2,809方呎，意向呎價由23,800元起，意向價約4,476萬至6,685萬元不等。其中有4個為交吉單位及1個連租約單位。為配合買家資金部署，業主特別提供三個月成交期及靈活付款方案。
謝立生補充，業主早前將45樓全層分拆為12個單位，建築面積約1,842至2,809方呎不等。已售出的單位為4501至4505室，以及4511至4513室共7個單位，成交呎價介乎約18,500元至21,854元。其中成交額最高之單位為4513室，面積約2,809方呎，以約5,618萬元易手，呎價約2萬元。
謝立生指出，45樓物業地理位置極佳，樓層規劃極具彈性，部分單位可觀太平山景。大廈作為本港頂級甲級寫字樓地標，樓底寬敞且格局方正，物業設施完善，配備智能門鎖及中央空調系統，基座亦設有大型停車場、共享空間及多元化餐飲設施。交通網絡方面，物業無縫連接中環、上環及香港地鐵站，步行即可抵達國際金融中心(IFC)及各級政府機關，具備極強的國際商務連接性，為跨國企業設立總部或企業擴展規模的首選之處。
謝立生指出，中環甲廈市場正加速消化空置樓面。根據中原(工商舖)3月份統計，中環區空置率回落至11.38%，按年回落3.23個百分點，更連續7個月持續改善，反映核心區商廈需求穩步復甦，而早前星展銀行斥資約26.19億元增持中環中心6層樓面，對中環商廈市場更有牽頭作用。星展銀行本身持有多層樓面，是次增持亦會多作自用或長線收租，日後放售機會甚微，因而將令中環中心放售盤源更見矜罕，現時放售盤源中亦多為全層單位，散單位的放盤盤源甚少，今次45樓推售餘貨單位將會成為市場吸納對象。
謝立生預料，是次推售單位地理位置優越、空間方正，更具備獨立拆售的靈活性，無論是企業自用或長線收租均屬理想選擇。此外，中環中心現時放盤主要以全層單位為主，分拆單位盤源甚少，相信在市場氣氛轉好及外圍環境因素利好條件帶動下，是次推出的45樓餘貨單位將會成為市場吸納對象，迅速獲買家承接，短期內有望全數沽清。