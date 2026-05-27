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地產
出版：2026-May-27 19:50
更新：2026-May-27 19:50

粉嶺華第5日錄兩成交 吸金逾1.94億 獨立洋房逾9588萬標售｜新界豪宅

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「華第」5日內錄得兩宗成交，合共吸金約1.948億元。

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由資本策略(497)發展的粉嶺古洞洋房現樓新盤「華第」繼本月19日以9,900萬元售出粉錦公路333A洋房後，於上周六(23)再以逾9,588.7萬元招標售出粉錦公路333D洋房，5日內兩宗成交合共吸金約1.948億元。

最新招標售出的粉錦公路333D洋房實用面積6,412方呎，屬四房四套間隔，花園實用面積共3,902方呎，平台面積達1,446方呎，以逾9,588.7萬元成交，呎價約14,954元。該洋房位處項目單邊，私隱度高；而且尊享獨立門牌，更設全港少有長逾15米之尊屬私人游泳池，更顯矜貴。

資本策略地產執行董事何樂輝指出，「華第」以歐式莊園設計，僅設6伙，為同區罕見特大莊園大宅項目。項目繼早前售出獨立洋房A後，不足一周再錄成交，反映市場對獨立洋房需求殷切，尤其是「華第」此類附設私人升降機、花園、泳池及獨立車庫的大宅更為受歡迎。項目現時僅餘下獨立洋房F待售，相信將吸引鍾情歐陸莊園生活之買家青睞。

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「華第」共設63層低密度獨立洋房，實用面積由5,8096,940方呎不等，每座獨立洋房擁獨立前庭入口、獨立車庫、獨立升降機、專屬游泳池以及寬敞私人花園，花園實用面積由2,3485,320方呎不等；每間獨立洋房更設有獨立門牌。

即睇古洞華第最新資訊 (House730)

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