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地產
出版：2026-May-27 21:06
更新：2026-May-27 21:06

樓價指數｜4月再漲0.89% 創兩年半新高 利嘉閣：後市料再加速 次季看升近4%

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樓價指數｜4月再漲0.89% 創兩年半新高 利嘉閣：後市料再加速 次季看升近4%

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，各路需求及投資客加速入市，配合各大行普遍調升本地經濟增長及看好樓價升勢，未來樓市料續量價齊升。差估署今日公布的最新數據顯示，20264月份私人住宅售價指數報316.6點，較3月的313.8點升0.89%，創下近30個月來新高。自去年6月起，樓價已連升11個月，期間累漲10.51%；若與20219月的歷史高位398.1點比較，目前仍跌20.47%

今年4月份樓價升幅稍見收窄，主要反映3月下旬至4月上旬的實際市況，當時美國議息後維持利率不變，而中東戰事仍未解決但趨緩和，樓價經歷之前兩個月的大升，在4月升幅稍有放慢。展望5月份，陳海潮相信，在新盤銷惰持續火熱而發展商有加價空間帶動下，再加上期間中美領導人會晤成果理想，不少大行均調升本港經濟增長及樓價預測，料可造就5月樓價再錄約1.5%的升幅，整個第二季樓價有力升近4%，而上半年看升約8.8%

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租金繼續挑戰歷史新高 上半年看升4.5%

租金走勢方面，差估署最新數字顯示20264月份租金指數按月升幅達0.59%，報203.4點，連續6個月迭創歷史新高，期間累漲1.75%。租金自202412月起，已連續17個月持平或上升，累積升幅達5.99%。陳海潮預計，5月及6月份，在留學生加速進駐租賃行列下，料按月租金升幅可達1%2%，整季租金升幅可望錄逾3.6%，而上半年則看升4.5%

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