樓價指數｜萊坊：樓價延續升幅 投資需求有所增強

萊坊指出，整體而言，在可售單位減少的情況下，買家入市意欲提升，加上受惠於香港有利的稅制及資金自由流動所吸引的資金流入，共同推動此輪全面上升的市況。(資料圖片)

差估署今日(27日)公布的最新數據顯示，2026年4月份私人住宅售價指數報316.6點，較3月的313.8點升0.89%，創下近30個月來新高。自去年6月起，樓價已連升11個月，期間累漲10.51%。租金走勢方面，差估署最新數字顯示2026年4月份租金指數按月升幅達0.59%，報203.4點，連續6個月迭創歷史新高，期間累漲1.75%。租金自2024年12月起，已連續17個月持平或上升，累積升幅達5.99%。

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明表示，根據差估署最新數據顯示，4月樓價延續3月1.8%的升幅，投資需求有所增強，主要由內地買家帶動，他們積極尋找鄰近大學的優質校網及新興地區的物業。同時，本地買家需求亦保持穩健。整體而言，在可售單位減少的情況下，買家入市意欲提升，加上受惠於香港有利的稅制及資金自由流動所吸引的資金流入，共同推動此輪全面上升的市況。