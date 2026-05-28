中環環球大廈頂層連層銀主盤再放售｜商廈市況

是次推出的兩層寫字樓單位，每層建築面積約10,383方呎，為中環核心區極為稀缺的全層交吉放售盤。項目具備頂層連層的罕有優勢，配合開揚維港景觀及核心商業區黃金地段，市場競爭力突出。在近期核心商業區成交顯著加快、資金積極回流的背景下，此類優質資產供應極為有限，勢必成為投資市場焦點。

世邦魏理仕獲接管人獨家委任為銷售代理，推出中環德輔道中19號環球大廈26樓及27樓全層寫字樓物業。該物業屬銀主盤，為現時市場上極為罕有的中環頂層連層寫字樓交吉供應。物業曾於本年初放售，當時意向呎價約1.9萬元。

世邦魏理仕香港資本市場部主管兼執行董事甄浚岷表示，中環及金鐘寫字樓市場近月顯著回暖，核心優質資產持續錄得高價成交。他指出，星展銀行早前以逾26億元購入中環中心六層寫字樓，而金鐘遠東金融中心高層呎價最新升至約26,000元，較對上一宗成交大幅上升約50%，充份反映市場對核心區資產的強勁需求。是次銀主盤推出，買家有望以具吸引力價格切入，加上物業樓層質素優越，升值潛力可觀。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黃懿誠補充，環球大廈過往全層成交呎價最高達約44,000元（11樓）。相比之下，今次頂層單位不論樓層高度、景觀質素均全面優於歷史成交，加上現時叫價較高位存在明顯折讓，性價比極為吸引，預料將引發市場激烈競爭，項目具備短期內完成交易的強大動力。此外，中環核心甲級商廈租金正穩步回升，個別超甲廈租金今年按年升幅更高達約20%。新買家可靈活用作企業總部，提升品牌形象，同時亦可捕捉租金上升週期帶來的回報潛力，自用及投資價值兼備，是當前部署中環核心資產的絕佳時機。