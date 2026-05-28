元朗YOHO Town三房微減2萬即賣出 原業主帳面仍蝕逾3%離場｜二手樓成交

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，大市持續向好，購買力持續釋放。元朗區二手交投持續活躍，本月累錄約147宗買賣，隨著樓價持續回升，部分藍籌屋苑造價與高位的距離已大幅收窄。

王勤學指，YOHO Town最新錄得3座中層A室成交，單位實用面積約516方呎，三房間隔。原叫價約760萬元，議價後以758萬元沽出，呎價約14,690元。據悉，原業主於2020年以785萬元買入單位，持貨約6年轉售，帳面虧蝕27萬元或約3.4%離場。

資料顯示，YOHO Town位於元朗站元龍街8號，2004年入伙，分為兩期共有16座，提供4,090個單位。