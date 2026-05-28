元朗YOHO Town三房微減2萬即賣出 原業主帳面仍蝕逾3%離場｜二手樓成交

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，大市持續向好，購買力持續釋放。元朗區二手交投持續活躍，本月累錄約147宗買賣，隨著樓價持續回升，部分藍籌屋苑造價與高位的距離已大幅收窄。
王勤學指，YOHO Town最新錄得3座中層A室成交，單位實用面積約516方呎，三房間隔。原叫價約760萬元，議價後以758萬元沽出，呎價約14,690元。據悉，原業主於2020年以785萬元買入單位，持貨約6年轉售，帳面虧蝕27萬元或約3.4%離場。
資料顯示，YOHO Town位於元朗站元龍街8號，2004年入伙，分為兩期共有16座，提供4,090個單位。
Park YOHO兩房「零議價」沽 9年跌價6%
另外，利嘉閣地產元朗站一行助理分區經理莫家進稱，該行客戶董事譚玉鳳最新促成元朗峻巒1B期Park YOHO Venezia 7A座低層A室成交，單位實用面積約608方呎，屬兩房連梗廚設計，外望開揚景觀。
莫家進透露，新買家為首置客，經利嘉閣真盤源平台見上址放盤，即聯絡代理。客人認為單位保養簇新，間隔四正，加上景觀理想，決定不議價以680萬元承接，呎價約11,184元。
據悉，原業主於2017年以約723.5萬元一手買入單位，持貨約9年，現轉售帳面損失43.5萬元，物業期內跌價約6%。莫家進補充，該屋苑現時有約200個單位放盤，最低入場費由約345萬元起。
資料顯示，Park YOHO(峻巒)位於錦田青山公路潭尾段18號，2015年入伙，分為6期共有52座，提供2,960個單位。