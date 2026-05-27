紅磡「最強釘子戶」落幕！恒地6900萬收購黃埔街兩舖及5個住宅單位｜舊樓重建

恒基地產(012)積極進行紅磡黃埔舊樓重建，然而被市場稱為「最強釘子戶」的「金源燒臘茶餐廳」東主關位源及其相關人士，因持有黃埔街18至20A號超過兩成業權，令持有該街逾70%業權的恒地一直未能透過強拍來重建，成為「絆腳石」。
不過自從強制拍賣申請門檻於2024年底獲放寬降至65%後，恒地隨即入稟申請強拍，最終在近日成功「拔釘」，以6,900萬元收購關位源等持有的兩個地舖及五個住宅單位，較2024年底的估值高約1.2倍；而恒地持有黃埔街項目業權最新增至逾92%。
1991年起購入物業 今帳賺逾4100萬
資料顯示，是次涉及黃埔街18至20A號共7項物業，包括兩個地舖及五個住宅單位，成交價介乎540萬至2,800萬元，合共涉資6,900萬元。當中成交金額最高為黃埔街20號地舖，現為「金源燒臘茶餐廳」舖址，經營迄今超過30年，店主關位源於1991年以242.3萬元購入，以最新售價計算，持貨約35年，物業升值2,557.7萬或近10.6倍。
翻查資料，上述一籃子物業由關位源及相關人士持有，於1991至2013年期間購入，合共涉資2,703.9萬元，涉及業權約21.88%。以現時恒地收購價6,900萬元計算，該批物業帳面升值4,196.1萬元或近1.6倍。
恒地成功集逾九成業權
是次買家以「達時有限公司（LUCKTIME LIMITED）」作登記，註冊董事包括恒地管理層成員。至於恒地完成是次收購後，於該地段持有的業權份數增至逾92%，目前上址附近為近年重建新盤「必嘉坊」項目，涵蓋黃埔街、機利士南路、寶其利街及必嘉街四條街道，於2022年6月推售第1期「必嘉坊．曦匯」，目前已推出5期應市，包括第2期「必嘉坊．迎匯」、第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」、第4期「THE HADDON」，以及第5期「首匯」。