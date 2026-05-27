紅磡「最強釘子戶」落幕！恒地6900萬收購黃埔街兩舖及5個住宅單位｜舊樓重建

恒基地產(012)積極進行紅磡黃埔舊樓重建，然而被市場稱為「最強釘子戶」的「金源燒臘茶餐廳」東主關位源及其相關人士，因持有黃埔街18至20A號超過兩成業權，令持有該街逾70%業權的恒地一直未能透過強拍來重建，成為「絆腳石」。

不過自從強制拍賣申請門檻於2024年底獲放寬降至65%後，恒地隨即入稟申請強拍，最終在近日成功「拔釘」，以6,900萬元收購關位源等持有的兩個地舖及五個住宅單位，較2024年底的估值高約1.2倍；而恒地持有黃埔街項目業權最新增至逾92%。