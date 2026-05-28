ONE STANLEY推連傢俬洋房及複式戶招標 下月11日發售(多圖)｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，憑藉極致私隱度、優美海岸資源及完善配套，推售以來市場反應熱烈，持續錄得理想銷售成績。為回應市場需求，集團最新推出2伙連傢俬示範單位供客人預約參觀，分別為17號洋房及第3座1樓及2樓B單位之特色複式大宅。同時，最新銷售安排亦已正式上載，2伙示範單位將於6月11日(星期四)起以招標形式發售。 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目於上月底推出2伙全新打造的連傢俬示範單位後，不少買家表示可免卻裝修程序即時入住，深受買家歡迎，其後更錄得多宗成交。2伙連傢俬示範單位同戶型各僅設1伙，彌足珍貴，勢將成為市場焦點。

17 號洋房 17號洋房坐落於臨海第二排「Beryl Avenue」，尊設專屬名字「Pandora」，寓意最完美的禮物，賦予獨特非凡的身份象徵。洋房實用面積為3,059方呎，屬四房四套連書房、工人房、工作間、儲物房、前後花園及天台間隔，更設有私人升降機直達各層，彰顯超級豪宅格局。 洋房設計以「雅致溫柔」為主題，設計師巧妙地在細節中展現低調的奢華感，以開揚格局配合柔和用色，營造舒適自在的度假式居所，並帶出超級豪宅的生活質感。大廳層採高樓底設計，層與層之間高度達4.2米，氣勢恢宏；客飯廳空間分明，最長達6.5米，最深逾7.5米，以落地玻璃趟門連接特大花園，前後花園面積達592方呎。

全屋設4個睡房套及書房，當中主人套房及兩間套房均向海，坐擁迷人海景。特大主人套房最長逾6.4米，最深逾5.2米，採高樓底設計，層與層之間高度達3.325米，空間感十足。書房設計寬敞，可從容擺放大型書櫃與書桌，營造靜謐私屬天地。天台面積達630方呎，方正實用，盡享背山面海的寫意生活。全屋配備頂級家電設備，廚房選用德國百年櫥櫃品牌Poggenpohl，工藝與美學兼備，成就品味生活。

第 3 座 1 樓及 2 樓 B 室複式戶 而第3座1樓及2樓B室之特色複式大宅，實用面積為1,910方呎，屬四房兩套連工人套房、儲物間、化妝間及私人升降機大堂間隔。大宅以「輕奢型格」為設計主題，以俐落線條與講究質感，為海岸大宅注入截然不同的現代風格。大廳層採高樓底設計，層與層之間高度高達3.5米，橫向長型客飯廳空間分明，最長逾8.8米，深逾4.6米，外接露台盡覽寬闊海景。廚房設有3面工作檯面，可盡情享受下廚樂趣。 大宅上層為寢區層，設計師以低調而講究的設計語言，體現赤柱臨海居所的品味格調。當中主人套房已預留衣帽間位置，加上面向開揚海景，外接露台，室外美景一覽無遺。

鄭智荣續指，近日大行研究報告指出，香港物業市場回暖，加上今年以來香港住宅價格及寫字樓租金走勢優於預期，上調全年樓價升幅預測至15%，充分反映市場對樓市表現樂觀。而「ONE STANLEY」至今已售出45伙，總成交金額逾46億元，多款戶型現僅餘少量單位或已悉數沽清。項目銷售成績理想，配合整體住宅價格呈上升趨勢，有信心項目將會於短期內再錄得成交。 「ONE STANLEY」依山臨海而建，整個項目共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。