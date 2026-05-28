短炒獲利｜投資者Ken Sir年初「2字頭」買荃威花園兩房 4個月甩手速賺百萬(有圖)

本港樓價連升11個月，近年入市買家短線獲利個案頻現。活躍短炒細價樓的資深投資者「Ken Sir」呂宇健最新再錄斬獲，今年1月獲悉有筍盤，本來在山頂與朋友食飯亦即時「飛車」到荃灣，最終以299萬元一炮過付清樓價「FULL PAY」形式購入荃威花園兩房，持貨僅約4個月，最新以400萬元沽出，帳面速賺101萬元或約33.8%。

市場消息指，是次成交單位為荃威花園J座高層02室，實用面積約477方呎，兩房間隔，叫價400萬元放售，最終「零議價」下沽出，呎價約8,386元。