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出版：2026-May-28 18:35
更新：2026-May-28 18:35

短炒獲利｜投資者Ken Sir年初「2字頭」買荃威花園兩房 4個月甩手速賺百萬(有圖)

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短炒獲利｜投資者Ken Sir年初「2字頭」買荃威花園兩房 4個月甩手速賺百萬(有圖)

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本港樓價連升11個月，近年入市買家短線獲利個案頻現。活躍短炒細價樓的資深投資者「Ken Sir」呂宇健最新再錄斬獲，今年1月獲悉有筍盤，本來在山頂與朋友食飯亦即時「飛車」到荃灣，最終以299萬元一炮過付清樓價「FULL PAY」形式購入荃威花園兩房，持貨僅約4個月，最新以400萬元沽出，帳面速賺101萬元或約33.8%

市場消息指，是次成交單位為荃威花園J座高層02室，實用面積約477方呎，兩房間隔，叫價400萬元放售，最終「零議價」下沽出，呎價約8,386元。

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⇊直擊荃威花園J座高層02室⇊

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成交價低銀行估價約2%

據了解，原業主Ken Sir20261月以299萬元購入上址，當時成交呎價僅約6,268元，現持貨僅約4個月轉售，帳面獲利101萬元，物業期內升值約33.8%。中銀香港(2388)及滙豐銀行對上址目前估價均為409萬元，是次成交價較銀行估價略低約2%，屬市場預期合理水平。

區內代理表示，買家在視察單位後便迅速決定承接，主要看中單位的三大硬件優勢，包括樓層極高，位於大廈極高層，居住環境清幽；景觀開揚，外望向翠綠山景，視野舒適。單位內櫳設有基本裝修，可即時入住，節省時間與裝修成本。據悉，Ken Sir一直積極部署物業投資，自今年1月迄今已先後在市場上購入約10個住宅單位作投資之用。

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資料顯示，荃威花園位於荃景圍187-195號，1978年入伙，共有16座，提供3,422個單位。

即睇荃灣荃威花園放盤 (House730)

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