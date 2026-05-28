太古地產印尼Savyavasa住戶陸續入伙 累售六成銷售額達3.6萬億印尼盾｜海外樓市

Savyavasa 迎來現樓入伙里程碑，住戶正陸續遷入新居。

由太古地產(1972)與印尼Jakarta Setiabudi Internasional (JSI)集團共同發展的高尚住宅項目Savyavasa迎來現樓入伙里程碑，住戶正陸續遷入新居。 項目迄今銷售成績亮眼，其中第一座已全數售罄，第二座及第三座亦持續錄得穩健銷情。截至目前，項目已售出六成的總可售面積，銷售額達3.6萬億印尼盾（約港幣16億元），反映市場對高質素住宅的持續需求。 Savyavasa佔地約2.8公頃，由三幢住宅大廈組成，合共提供402伙兩房、三房及四房單位。項目逾七成的地盤面積為綠化空間，營造優美翠綠的度假式居住環境。作為Dharmawangsa區內唯一全新大型住宅發展項目，Savyavasa集優越地段、規模效應及國際級設計標準於一身，於雅加達高端住宅市場屬罕見之作。

太古地產行政總裁彭國邦表示，很高興見證Savyavasa邁進新階段，這亦標誌著太古地產首次進軍雅加達房地產市場的重要里程碑。與JSI集團攜手打造這個獨樹一幟的項目，結合國際級設計標準、優質住宅服務及可持續發展理念，為雅加達高尚住宅生活樹立新標準。很榮幸能看到項目深受本地買家歡迎，同時亦吸引了海外買家的興趣。 JSI集團董事長Jefri Darmadi表示，Savyavasa的設計源於JSI集團與太古地產的共同理念，相信家是一個能夠支持人們生活、成長和聯繫的理想空間。這次合作展現了雙方對精心設計、長遠品質，以及貼合當代雅加達居民生活方式及住宅需求的共同承諾。以空間、綠化、私隱和生活平衡為核心打造了一個別具特色的家園，在服務現今住戶獨特需求的同時，亦能伴隨社區成長。

太古地產行政總裁彭國邦(左四)、JSI 集團董事長Jefri Darmadi(右四)、太古地產住宅業務董事杜偉業(左三)與一眾嘉賓合影。

Savyavasa由SCDA Architects 領軍的國際知名顧問團隊打造，室內設計由 Yabu Pushelberg及Richardson Sadeki操刀，園景設計則由Intaran Design負責。項目採用自然為本的設計理念，在雅加達繁華的都市環境中打造一片寧靜的世外桃源。三幢大廈的座向經精心布局，最大程度地引入自然光、促進空氣流通並與周邊花園緊密相連，居住環境將身心健康與休閒生活放在首位，讓住戶擁抱大自然。 Savyavasa是雅加達首個在可持續建築方面榮獲新加坡建設局住宅樓宇綠建築標章金級認證 (Green Mark Gold) 的住宅項目。項目採用雙層低輻射玻璃窗及節能照明系統，設有電動車充電設施、用水回收系統及空氣質素監測設備等可持續設施，並配備智能家居及智能社區系統，以滿足現今高端買家對可持續、高效能及具前瞻性的居所的期望。

住戶可享用一系列精心規劃的配套設施，包括穿梭園林空間長達一公里的緩跑徑、三個游泳池、兩個設備齊全的健身中心、土耳其浴室水療設施、網球及匹克球場、室內及戶外兒童遊樂區、私人宴會及活動空間，以及寵物友善設施。 項目提供優質住宅管理服務，結合JSI集團在營運五星級酒店方面的豐富經驗，包括專屬住戶服務團隊、24小時禮賓及保安服務、公共空間管理及各項生活服務，如餐飲到會、私人健康、托兒支援及醫療協調服務等。 Savyavasa持續接獲大量租賃查詢，為有意投資雅加達高端住宅市場人士提供具吸引力的租金回報前景。