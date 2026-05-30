地板清潔｜木地板難打理？揀防潮地板+日常清潔保養貼士

近年不少新樓、私樓甚至居屋裝修，都愈來愈流行鋪設木地板。相比傳統瓷磚，木地板視覺上更有溫暖感，也能提升家居質感，因此深受年輕買家及小家庭歡迎。 不過，每逢春天「回南天」一到，不少人就開始擔心木地板問題。尤其近年香港潮濕天氣愈來愈極端，網上經常出現「地板起拱」、「發霉變黑」、「木板膨脹」等苦主分享，令不少業主猶豫：「木地板是不是很難打理？」 其實，只要選對地板種類，加上日常保養得宜，即使香港潮濕環境，也能大大降低木地板受損機會。利嘉閣一次過整理香港家庭最常見的木地板種類、防潮重點以及日常清潔貼士，讓準業主及裝修新手能更容易避開常見問題。

木地板是否真的很難打理？ 其實很多人對木地板「難打理」的印象，主要來自早年傳統實木地板。當年的木地板防潮技術較有限，一旦長期受潮，便很容易出現膨脹、變形甚至發霉問題。 現時市面上不少木地板產品，其實已加入防潮層、防刮塗層及耐磨處理，穩定性比以往大幅提升。尤其近年流行的複合木地板及SPC石塑地板，本身已針對亞洲潮濕氣候作出改良，因此並非想像中脆弱。 真正令木地板受損的，很多時反而是錯誤的清潔方式。香港不少家庭習慣大量用水拖地，但木地板最怕的其實不是灰塵，而是長時間積水。尤其水分若滲入木板接縫位置，便容易令內層膨脹，甚至出現翹起問題。

香港常見木地板種類比較 實木地板｜質感最佳但最怕潮濕 實木地板由天然原木直接切割製成，屬最傳統的木地板類型。由於保留天然木紋及木材觸感，因此一直被視為高級裝修代表，尤其豪宅或高端住宅仍相當常見。 實木地板最大的優點，在於天然木紋獨一無二，腳感亦較柔軟舒適，而且若保養得宜，可透過打磨翻新延長使用壽命。 不過，天然木材本身容易受溫度及濕度影響，因此在香港潮濕環境下，較容易出現膨脹、變形及翹起問題。再加上需要定期打蠟及保養，維修成本亦較高，因此較適合預算充足、願意花時間保養的家庭。

複合木地板｜香港家庭最主流選擇 若以香港潮濕氣候而言，整體穩定性通常以複合木地板表現最平衡，因此成為近年香港家庭主流選擇。它通常由三層或以上木材交錯壓製而成，表面則保留天然木皮，因此外觀看起來與實木相近，但穩定性通常更高。 由於多層結構能減少木材熱脹冷縮，因此即使面對香港回南天或冷氣溫差，亦較不容易變形。這也是不少香港家庭、私樓及新盤裝修偏好使用複合木地板的原因。 此外，複合木地板款式選擇通常比實木更多，部分高品質產品甚至仍可翻新1至2次，因此在美觀、耐用及防潮之間取得較平衡表現。

不過，其耐磨程度通常不及石塑地板，而且高品質的複合木地板產品價格及安裝費用仍然不低。 纖維木地板｜價格最親民、耐磨度高 纖維木地板又稱強化木地板或無縫地板，主要由高密度木纖維壓製而成。由於成本相對較低，因此是不少香港上車家庭或出租單位常見選擇。 它最大的優點，是耐磨及抗刮能力較強，日常打理相對簡單，而且款式選擇非常多。對於有小朋友或經常搬動家具的家庭而言，通常較實用。 不過，纖維木地板雖然表面耐磨，但防潮能力其實較一般。若長時間接觸水分，仍有機會吸水膨脹，因此香港回南天期間仍需特別注意抽濕及保持地面乾爽。

木地板日常清潔正確三步驟 第一步：乾式除塵 先使用吸塵器（搭配軟毛吸頭）或靜電除塵紙，徹底清除毛髮、灰塵及碎屑，避免刮傷表層。 第二步：微濕擦拭 將拖把或抹布用清水沾濕後，極度擰乾再擦拭地板。如有污漬，可加入專用的中性木地板清潔劑，切忌使用大量清水。 第三步：確保乾爽 濕拖後務必立即用乾布或乾拖把再擦拭一次，或打開電風扇加速水分蒸發，確保地板乾爽。 木地板日常保養心得 很多人以為木地板需要特別昂貴的保養，但其實最重要的，反而是避免過度清潔。

木地板並不適合大量濕拖。一般而言，只需使用擰乾至微濕的拖布清潔即可。若拖布水分太多，水氣便有機會滲入木板縫隙，長期累積後便可能造成膨脹問題。 此外，香港不少家庭喜歡使用強力清潔劑，但部分含漂白成分或強酸鹼性的產品，其實可能破壞木地板表層保護膜。大部分情況下，使用清水或中性清潔劑已經足夠。 相比頻繁濕拖，其實每日簡單吸塵更重要。因為地板表面的細沙、灰塵及頭髮，長期摩擦反而更容易造成刮痕。尤其香港空氣灰塵較多，定期吸塵能有效延長木地板壽命。